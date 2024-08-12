ITC повертається на YouTube

Друзі, ми до вас з гарною новиною — ITC перезапускає свій YouTube-канал.

Там вже можна переглянути перший ролик — він тестовий, тому не судіть суворо:) В анонсі головний редактор сайту Тімур Ворона та керівник відділу статей та оглядів Павло Чуйкін розказують, які оновлення чекають на сайт та YouTube-канал ITC вже найближчим часом (спойлер: готуємо професійні відеоогляди гаджетів та інтерв’ю з цікавими людьми, а для сайту запустимо фічу, яка допоможе позбавитись від надокучливої реклами за символічну плату).

Наразі ми продовжуємо формувати команду, яка відповідатиме за YouTube, і чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації у коментарях.