Йде епоха: Sony зупиняє виробництво Blu‑ray із функцією запису

Sony припиняє продаж Blu-ray рекордерів у всьому світі. Виробництво завершується до кінця лютого, а пристрої зникнуть із полиць після розпродажу залишків.





Компанія оголосила, що нових моделей не буде. Йдеться саме про рекордери — пристрої, які дозволяли записувати телепрограми та інший контент на диски Blu-ray у високій чіткості. Поки що програвачі Blu-ray для відтворення залишаються в лінійці.

Це фактично фінал історії, що почалася у 2003 році, коли Sony представила перший Blu-ray рекордер. Тоді вони були справжнім хітом, адже дозволяли записувати телеефір у HD-якості на диски. Однак останніми роками зберігання даних масово перейшло в хмару, а відео — у стримінгові сервіси. На цьому фоні постачання Blu-ray рекордерів стабільно падали.

Існування Blu-ray рекордерів поступово втратило сенс, адже без нових записуваних дисків попит на них тільки падав. Останню модель Sony показала ще на початку 2024 року, а після рішення зупинити виробництво дисків нових пристроїв уже не анонсували.





Цей напрям згортають поступово. У червні 2024 року Sony скоротила 40% співробітників підрозділу оптичних носіїв, який займався дослідженнями та розробкою Blu-ray. У січні 2025 року оголосила про припинення виробництва записуваних дисків BD-R і BD-RE, після 18 років їхнього виробництва. І вже у лютому 2025 року повністю згорнула випуск Blu-ray дисків. З продажу поступово зникнуть моделі BDZ-ZW1900 (2024 року), а також BDZ-FBT4200, BDZ-FBT2200 і BDZ-FBW2200, які вийшли роком раніше.

Рішення не торкається Blu-ray програвачів. Наприклад, модель UBP-X700/K, випущена торік, і далі продається. Це спрощена версія старого UBP-X700 2018 року: без Wi-Fi, Spotify Connect і функції дублювання екрана, зате з Ethernet для оновлення прошивки. У продажу також залишається UBP-X800M2 2019 року з розширеними мережевими можливостями.

Ринок Blu-ray давно зменшується. Спершу свої плеєри прибрали Oppo та Samsung, у 2024 році — LG, торік зупинився Reavon, а Pioneer оголосила про вихід з виробництва оптичних дисководів. Серед великих брендів залишаються тільки Sony та Panasonic. Альтернативою стали дорогі моделі на зразок Magnetar UDP900MKII чи UDP800MKI, а також преміальні рішення китайського Pannde.

