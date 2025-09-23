Новини Софт 23.09.2025 comment views icon

Оновлення Windows 11 "ламає" програми для цифрового ТБ та Blu-ray

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Microsoft представила нову «батарейку» Windows 11 — дизайн вдосконалений з часів ранніх збірок
Windows 11 / Depositphotos

Ніколи такого не було й от знову: одне з останніх оновлень Windows 11 заважає роботі програм для Blu-ray та цифрового телебачення, які починають виснути та “заїкатися” під час відтворення захищеного контенту.

Як зазначає The Register, проблема стосується застосунків, які використовують покращений рендеринг відео (Enhanced Video Renderer, EVR) – застарілу функцію Windows, яку Microsoft замінила на Simple Video Renderer.

Перша допомагає опрацьовувати захищене відтворення, взаємодіючи з Microsoft Media Foundation та DirectShow для безпечного рендерингу відео. Однак під час запуску відео з захистом HDCP або DRM у застосунках, що використовують функцію EVR, виникають збої — зависання, заїкання чи одразу чорний екран.

Windows 11 отримає адаптивне енергозбереження — ноутбук «житиме» довше, але працюватиме інакше

Згідно з Microsoft, проблема вперше з’явилась в оновленні Windows від 29 серпня або пізніших і не пов’язаних з безпекою. Варіантів вирішення від компанії наразі немає, окрім повного призупинення оновлень.

Microsoft продовжує заохочувати розробників переносити застарілі API EVR на новіші API рендерингу. Однак, збої в сучасних програмах здаються надмірно жорстким методом просування цього переходу.

На щастя, стримінгові сервіси, на кшталт Netflix чи YouTube, від оновлення не постраждали. В іншому випадку галас після проблемного оновлення був би значно гучнішим.

Раніше Microsoft виправила іншу давню проблему з Windows 11 24H2, яка впливала на вбудовані камери та функції розпізнавання облич. Також днями компанія оновила Paint, “Ножиці” та “Блокнот” новими функціями, в тому числі ШІ, і працює над вбудованим тестом швидкості інтернету.

Сумуєте за Vista? Windows 11 отримає вбудовану підтримку відеошпалер

