Каньє Вест запустив мемкоїн YZY, який за годину обвалився втричі

Тетяна Нечет

Каньє Вест, який давно обіцяв випустити власні монети, таки зроби це. Виявилось, що мова зовсім не про наци-токени Swasticoin. Мемкоїн на Solana отримав назвою YZY сягнув ринкової капіталізації у $3 млрд та ціни понад $3 лише за годину. Але враховуючи репутацію репера та мемкоїнів загалом, у трейдерів швидко виникли занепокоєння щодо продажів інсайдерів.

У своєму Х-акаунті поділився адресою контракту разом зі свіжоствореним вебсайтом Yeezy Money. На стартовій сторінці говориться про те, що YZY слугуватиме валютою для забезпечення транзакцій у межах “YZY MONEY” – “фінансової системи, побудованої на криптовалютних рейках”.

За 40 хвилин після захисту токен YZY досяг ринкової капіталізації $3 млрд, але потім впав до приблизно $336.78 млн. Вартість монети опустилась до $1.11. У дрібному тексті на вебсайті зазначається, що токен недоступний для організацій в обмежених юрисдикціях. Також користувачів попереджають про ризики, пов’язані з цифровими активами, включно з “потенційною повною втратою” грошей. Один користувач поділився скриншотом, де Вест попереджав користувачів у лютому, що його просили просувати фальшиву валюту за $2 млн, що мало б передбачати імітацію зламу його акаунта після просування токена.

Багато хто помітив також ймовірність інсайдерської торгівлі. Аналітична платформа Lookonchain заявила, що до пулу ліквідності були додані лише токени YZY. Це означає, що розробники можуть продати токени в будь-який зручний для них час, змінивши ліквідність пулу.

Цікаво, що один з інсайдерів, судячи з усього, помилився контрактом і втратив $710 тис.

Джерело: Ye

