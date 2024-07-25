Керівник Adobe порівняв приховану платню за підписку з героїном — теж важко «злізти»

Суперечлива практика Adobe зі штрафів для клієнтів, які достроково припиняє підписку, є наслідком залежності компанії від такої форми прибутку, кажуть FTC. За словами американського регулятора, в компанії це визнають.

У червні FTC подала до суду на Adobe, стверджуючи, що компанія не змогла належним чином поінформувати творців контенту щодо власних правил виставлення рахунків за підписку та штрафів за її скасування. Розробник програмного забезпечення може розкривати ці деталі на своєму сайті, але, як стверджується, вони не розкриваються під час реєстрації передплати.

FTC стверджує, що керівники Adobe знають, що «неадекватне … розкриття інформації» про її річні платні плани «вводить в оману споживачів та завдає їм шкоди», але керівництво компанії «продовжує брати участь у цих незаконних діях, оскільки краще розкриття інформації зашкодить прибуткам Adobe через зменшення доходів від підписки».

«Як визнав один із керівників Adobe, прихований ETF «трохи схожий на героїн для Adobe», і «немає абсолютно ніякого способу скасувати ETF або говорити про це більш очевидно [без] великого удару по бізнесу», — йдеться у документі регулятора.

Adobe публічно заперечує звинувачення FTC. Один з керівників компанії на умовах анонімності (через делікатний характер публічних коментарів на тлі судових процесів) припустив, що федеральне агентство просто збирає провокаційні матеріали для відкриття, щоб підтримати нежиттєздатний позов. Людина, яка зробила порівняння з героїном, за його словами, не входить до виконавчого керівництва.

І так, ми знаємо, що на фото дещо інше, але ну як було не взяти цей скриншот?

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Джерело: The Register

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