США подали позов проти Adobe через «оманливі» підписки, які занадто важко скасувати

Уряд США подав до суду на Adobe через нібито приховування дорогих комісій і ускладнення скасування підписки. Міністерство юстиції стверджує, що Adobe «зашкодила споживачам, зареєструвавши їх у своєму найприбутковішому плані підписки за замовчуванням без чіткого розкриття важливих умов плану».

У позові стверджується, що Adobe «приховує» умови свого платного плану «дрібним шрифтом і за додатковими текстовими полями та гіперпосиланнями». Роблячи це, компанія не розкриває належним чином плату за дострокове розірвання, понесену після скасування, «яка може становити сотні доларів». Також зазначається, що коли клієнти намагаються скасувати підписку, Adobe вимагає, щоб вони пройшли «обтяжливий і складний» процес скасування, який передбачає навігацію між кількома вебсторінками та спливаючими вікнами.

За словами Міністерства юстиції, клієнти стикаються з перешкодами, коли намагаються скасувати свої підписки телефоном або в чатах. У скарзі стверджується, що «дзвінки або чати абонентів переривалися або відключалися, і їм довелося повторно пояснювати причину дзвінка, коли вони знову підключалися». У позові стверджується, що ці дії порушують федеральні закони, спрямовані на захист споживачів.

Позов також стосується керівників Adobe: старшого віцепрезидента з виходу на ринок цифрових технологій і продажів Маніндера Соуні, президента цифрового медіабізнесу Девіда Вадвані. У скарзі йдеться, що обидва керівники «керували, контролювали, мали повноваження контролювати або брали участь у діях і практиках Adobe».

Зазначимо, у 2012 році Adobe перейшла від продажу свого творчого програмного забезпечення для довічного використання до стягнення з користувачів місячної або річної підписки. Модель підписки Adobe викликала критику творчих людей, які часто змушені залишатися підписаними на сервіси Adobe, щоб продовжувати виконувати свою роботу.

Джерело: The Verge