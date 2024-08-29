Іронія долі: Tesla Cybertruck загорівся після того, як протаранив пожежний гідрант

Кібервантажівка Tesla загорілась після того, як врізалася у пристрій, призначений безпосередньо для гасіння пожеж.

Наїзд Cybertruck на пожежний гідрант відбувся у Гарлінгені, штат Техас, біля місцевого магазину Bass Pro Shop. Далі, за словами очевидців, автівка спалахнула — пожежники, які одразу приїхали на місце, загасили вогонь лише з другої спроби, заливши транспортний засіб великою кількістю води.

Про водія у звіті не згадують, та не уточнюють чи були постраждалі.

Цікаво, що минулого тижня Tesla опублікувала детальні інструкції для порятунку Cybertruck у подібних випадках:

«Використовувати протипожежну піну не рекомендується, а для охолодження корпусу батареї слід використовувати лише воду».

Як зазначає Futurism, посилаючись на звіт начальника відділу пожежної охорони Остіна Тейєра Сміта від 2021 року, автівки Tesla можуть потребувати від 30 000 до 40 000 галонів води для гасіння — приблизно в 40 разів більше, ніж потрібно для гасіння автомобіля з ДВЗ.

Останній випадок — це вже друга пожежа за участі Cybertruck. Попередня, на жаль, завершилась смертю водія (він не впорався з керуванням, протаранив бетонну трубу та згорів у автівці).