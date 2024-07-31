Фанат виліз на Tesla Cybertruck, щоб довести його міцність — розчавив лобове скло і вдав, що все нормально

Ілон Маск переконує, що Tesla Cybertruck є найміцнішим авто, яке можна купити за гроші — попри численні негаразди. Фанат електропікапа довів, що машина не така вже міцна, а деякі люди занадто самовпевнені.

Реальність часто відрізняється від думок фанатів — як і цього разу. Автор відео вирішив довести міцність лобового скла Cybertruck, для чого просто ходив по двох автівках ногами. Але щось пішло не так, а він удав, що нічого не сталося.

«Ця річ створена, щоб прослужити довго. Я просто зараз ходжу по ній», — з цими словами він виліз на капот, а потім на скло.

Одне з найбільших у галузі, лобове скло Cybertruck помітно прогинається, також чути тріскіт. Можна помітити тріщину уздовж його правого боку. Ця помилка фактично може коштувати $1900 та, ймовірно, виведе пікап з ладу на довгий час.

Попри все, автор відео просто поводиться ніби нічого не сталося.

Завдяки численним негараздам Tesla Cybertruck, і не останньою чергою через відношення до самого Ілона Маска, авто зараз не надто популярне і є постійним об’єктом для жартів. Це дуже не подобається автору.

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«Це так смішно, це найбільш американська машина. Ви всі ненавидите цей пыкап, хоча він переосмислює те, чим вони мали стати. Tesla виготовляє більшість автомобілів, вироблених в Америці за цей період», — фанат продовжує захищати авто навіть після того, як розчавив скло.

Тож, фанатизм іноді може бути у буквальному сенсі сліпим та руйнівним. Якщо щось подобається — це не означає, що воно бездоганне.

Джерело: The Byte

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