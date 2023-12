Колишня асистентка Віна Дізеля звинуватила актора у сексуальному насиллі

Аста Йонассон, яка подала на актора до суду, розповідає про напад, який нібито стався у номері готелю St. Regis у 2010 році.

Дізель «категорично заперечує» звинувачення.

«Скажу дуже чітко: Він Дізель категорично заперечує цю претензію. Це вперше, коли він почув про цю заяву 13-річної давності, зроблену асистенткою, яка пропрацювала з ним 9 днів. Є чіткі докази, які спростовують ці дивні звинувачення», — сказав адвокат актора Браян Фрідман в коментарі Vanity Fair.

Аста Йонассон тим часом стверджує, що була найнята компанією Дизеля One Race для роботи асистенткою актора в Атланті, де тривали знімання п’ятого «Форсажу». В обов’язки нещодавньої випускниці кіношколи на той час входили організація вечірок, а також перебування у «безпосередній близькості з актором» на них — на випадок, якщо його фотографуватимуть з іншими жінками.

Йонассон каже, що ввечері у вересні 2010-го її попросили почекати на Дізеля в номері готелю St. Regis, доки він «розважав» хостес. Коли жінки пішли, актор, як стверджується в позові, схопив свою асистентку за руки та потягнув у ліжко. Коли та вирвалась — Дізель знову підійшов до дівчини та почав торкатися її грудей та цілувати, не звертаючи уваги на прохання зупинитись.

«Йонассон боялася агресивно відмовити керівнику, оскільки це мало б вплив на її особисту безпеку та роботу. Але усі її надії померли, коли Дізель став на коліна, підняв її сукню і почав проводити руками по її ногах, та внутрішній частині стегон», — йдеться у позові.

Йонассон каже, що закричала і побігла до ванної кімнати, щойно Дізель зняв з неї спідню білизну. Далі, за словами дівчини, актор увірвався до ванної та поклав її руку на свій ерегований пеніс. Згодом він почав мастурбувати, а «налякана Йонассон заплющила очі, намагаючись відмежуватися від сексуального насильства та не розлютити його».

Через кілька годин, як стверджується в позові, Саманта Вінсент — сестра Дізеля та президент One Race — зателефонувала Йонассон, щоб звільнити її з роботи після менш як двох тижнів з моменту найму.

«Йонассон зрозуміла, що її звільняють, тому що вона більше не була корисною — Він Дізель використовував її для задоволення своїх сексуальних потреб, чому вона чинила опір».

У скарзі зазначається, що «самооцінка Йонассон була зруйнована», і що вона почала «сумніватися у власних навичках та думати про те, що успішна кар’єра вимагатиме плати власним тілом для просування».

Водночас у сексуальних зазіханнях в позові звинувачують не лише Дізеля — за кілька днів до події з Віном, інший керівник One Race викликав дівчину до свого номера в St. Regis. Далі він зняв сорочку, ліг у ліжко і сказав: «Іди сюди» — Йонассон негайно вийшла з кімнати.

Серед іншого у скарзі йдеться про дискримінацію за ознакою статі/гендеру, умисне заподіяння емоційного стресу, вороже робоче середовище, неправомірне звільнення та помсту. Позов також звинувачує Дізеля та його продюсерів у спробі приховати інформацію. Також зазначається, що Йонассон «зазнала і продовжує зазнавати приниження, емоційного стресу, а також психічного та фізичного болю та страждань».

Дівчина каже, що зберігала мовчання протягом наступних років через підписану угоду про нерозголошення, а нині подала скаргу завдяки закону Speak Out Act, який запобігає дотриманню NDA у випадках сексуального насильства та домагань, а також каліфорнійському закону AB2777, який тимчасово скасовує строки давності для звинувачень у сексуальному насильстві, які відбулись у 2009 році або пізніше. У позові також зазначено, що їй додали сили рухи #MeToo і Time’s Up, які надихнули дівчину «відновити свою свободу волі та справедливість за страждання, які вона зазнала від рук Віна Дізеля та One Race».

Йонассон продовжила роботу в індустрії розваг як помічник і координатор виробництва.

Він Дізель найбільш відомий роллю Домініка Торетто у франшизі «Форсаж» і голосом Грута у фільмах «Вартові галактики».