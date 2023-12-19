Marvel розпрощалася з Джонатаном Мейджорсом — актора визнали винним у переслідуванні та нападі на колишню дівчину

Мейджорс виконував роль Канга Завойовника — головного антагоніста мультивсесвіту Marvel.

Як повідомляє Variety, студія звільнила актора після того, як 18 грудня його засудили за двома пунктами звинуваченнями — переслідування та напад на свою колишню дівчину Ґрейс Джаббарі. Мейджорса також визнали невинуватим в умисному нападі третього ступеня та в переслідуванні при обтяжуючих обставинах другого ступеня.

Актора заарештували 25 березня, коли Джаббарі поскаржилась на напад. Ґрейс сказала, що побачила текстове повідомлення від іншої жінки та хотіла взяти телефон Мейджорса — той натомість силою відібрав його, зламавши її палець; коли дівчина вийшла з машини — актор вдарив її по голові та намагався заштовхнути назад у салон.

Захист 34-річного актора заперечував напад, стверджуючи, що агресором була сама Джаббарі під час спроби забрати телефон.

Під час майже двотижневого судового розгляду прокурори оприлюднили низку текстових та аудіоповідомлень між Мейджорсом і Джаббарі, де актор нібито намагався переконати дівчину не йти до лікарні та погрожував самогубством. Джонатан також казав, що Ґрейс потрібно «‎діяти як Коррета Скотт Кінг та Мішель Обама», оскільки він «чудова людина», яка «робить великі речі не лише для неї, але й для культури та світу».

З моменту арешту Мейджорса його покинули менеджер з талантів та рекламна фірма. Актор більше не бере участі у фільмі Protagonist Pictures «Я ненавиджу людину в моєму підвалі». Армія США раніше запустила велику рекламну кампанію за участю Мейджорса, як і бейсбольна команда Texas Rangers. Кілька інших проєктів за участю актора, включаючи «Da Understudy» Спайка Лі для Amazon і фільм Денніса Родмана «48 годин у Вегасі» для Lionsgate, залишаються в підвішеному стані.

Водночас рішення про звільнення від Marvel — найбільша та найгучніша втрата для актора. Мейджорс вперше зіграв версію Канга Завойовника, що подорожує мультивсесвітом, в серіалі «‎Локі» 2021 року, а також у лютневому релізі Marvel «Людина-мураха та Оса: Квантоманія».

Актор також втілив варіацію Канга на ім’я Віктор Таймлі у другому сезоні «Локі», який транслювався на Disney+ восени (виробництво серіалу завершилося за кілька місяців до його арешту.) Далі Мейджорс мав стати хедлайнером першої частини кульмінаційного завершення мультивсесвітної саги «Месники: Династія Канга», зйомки якої спочатку планували розпочати на початку 2024 року, однак у червні Marvel перенесла вихід фільму з 2025 на 2026 рік.

Кевін Файгі та Marvel вже обговорювали можливість зосередження на іншому персонажі — і нині можуть обрати іншого лиходія, змінити актора чи взагалі скасувати «‎Династію Канга», змінивши конфігурацію решти мультивсесвітної саги. Взаємопов’язаний характер кіновсесвіту Marvel означає, що щоб студія не вирішила — усе матиме дорогі наслідки, у той момент як Disney увійшла в епоху економії.

Мейджорс загалом розпочав 2023 рік як один із найзатребуваніших акторів індустрії — він став одним із хедлайнерів фільму «Крід III» разом із Майклом Б. Джорданом і заслужив широке визнання на кінофестивалі «Санденс» за гру в драмі про бодибілдинг «Журнал Мрії». Searchlight Pictures — ще одна дочірня компанія Disney — підібрала останній фільм як потенційного претендента на премію для виходу в грудні, але тихо вилучила його зі свого календаря в жовтні й нової дати випуску він ще не отримав.