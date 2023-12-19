Marvel розпрощалася з Джонатаном Мейджорсом — актора визнали винним у переслідуванні та нападі на колишню дівчину

Мейджорс виконував роль Канга Завойовника — головного антагоніста мультивсесвіту Marvel.
Як повідомляє Variety, студія звільнила актора після того, як 18 грудня його засудили за двома пунктами звинуваченнями — переслідування та напад на свою колишню дівчину Ґрейс Джаббарі. Мейджорса також визнали невинуватим в умисному нападі третього ступеня та в переслідуванні при обтяжуючих обставинах другого ступеня.
Актора заарештували 25 березня, коли Джаббарі поскаржилась на напад. Ґрейс сказала, що побачила текстове повідомлення від іншої жінки та хотіла взяти телефон Мейджорса — той натомість силою відібрав його, зламавши її палець; коли дівчина вийшла з машини — актор вдарив її по голові та намагався заштовхнути назад у салон.
Захист 34-річного актора заперечував напад, стверджуючи, що агресором була сама Джаббарі під час спроби забрати телефон.
Під час майже двотижневого судового розгляду прокурори оприлюднили низку текстових та аудіоповідомлень між Мейджорсом і Джаббарі, де актор нібито намагався переконати дівчину не йти до лікарні та погрожував самогубством. Джонатан також казав, що Ґрейс потрібно «діяти як Коррета Скотт Кінг та Мішель Обама», оскільки він «чудова людина», яка «робить великі речі не лише для неї, але й для культури та світу».
З моменту арешту Мейджорса його покинули менеджер з талантів та рекламна фірма. Актор більше не бере участі у фільмі Protagonist Pictures «Я ненавиджу людину в моєму підвалі». Армія США раніше запустила велику рекламну кампанію за участю Мейджорса, як і бейсбольна команда Texas Rangers. Кілька інших проєктів за участю актора, включаючи «Da Understudy» Спайка Лі для Amazon і фільм Денніса Родмана «48 годин у Вегасі» для Lionsgate, залишаються в підвішеному стані.
Водночас рішення про звільнення від Marvel — найбільша та найгучніша втрата для актора. Мейджорс вперше зіграв версію Канга Завойовника, що подорожує мультивсесвітом, в серіалі «Локі» 2021 року, а також у лютневому релізі Marvel «Людина-мураха та Оса: Квантоманія».
Актор також втілив варіацію Канга на ім’я Віктор Таймлі у другому сезоні «Локі», який транслювався на Disney+ восени (виробництво серіалу завершилося за кілька місяців до його арешту.) Далі Мейджорс мав стати хедлайнером першої частини кульмінаційного завершення мультивсесвітної саги «Месники: Династія Канга», зйомки якої спочатку планували розпочати на початку 2024 року, однак у червні Marvel перенесла вихід фільму з 2025 на 2026 рік.
Кевін Файгі та Marvel вже обговорювали можливість зосередження на іншому персонажі — і нині можуть обрати іншого лиходія, змінити актора чи взагалі скасувати «Династію Канга», змінивши конфігурацію решти мультивсесвітної саги. Взаємопов’язаний характер кіновсесвіту Marvel означає, що щоб студія не вирішила — усе матиме дорогі наслідки, у той момент як Disney увійшла в епоху економії.
Мейджорс загалом розпочав 2023 рік як один із найзатребуваніших акторів індустрії — він став одним із хедлайнерів фільму «Крід III» разом із Майклом Б. Джорданом і заслужив широке визнання на кінофестивалі «Санденс» за гру в драмі про бодибілдинг «Журнал Мрії». Searchlight Pictures — ще одна дочірня компанія Disney — підібрала останній фільм як потенційного претендента на премію для виходу в грудні, але тихо вилучила його зі свого календаря в жовтні й нової дати випуску він ще не отримав.