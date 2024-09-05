Командири ВМС США «скидувались» на Starlink, щоб використовувати заборонений Wi-Fi на військовому кораблі для перегляду фільмів

У червні ВМС США звільнили та понизили одну з командирок, однак нині виявилось, що жінка діяла не сама.

Як повідомляє сайт Navy Times, який ознайомився з результатами подальшого розслідування, старша командирка Грізель Марреро вступила у змову з іншими керівниками прибережного бойового корабля USS Manchester, аби забезпечити собі доступ до інтернету на судні.

Керівництво «скидувалось» на придбання антени Starlink та абонплату, і надалі використовувало мережу Wi-Fi під назвою «STINKY» для перегляду фільмів чи спортивних змагань, а також листування в месенджерах. Тоді як рядові моряки зовсім не мали доступу до Інтернету.

Раніше повідомлялось, що моряки намагались поскаржитись начальнику корабля на дії Марреро, однак вона перехопила повідомлення — водночас, за останніми даними, той і сам був залучений у незаконну схему.

З різних причин, доступ екіпажу до Інтернету суворо регулюється під час руху — зокрема, для збереження пропускної здатності місії й захисту від онлайн-атак.

У вересні Марреро звільнили з посади з посади у вересні, а після судового розслідування понизили в ранзі з рівня Е-8 до рівня Е-7. Слідчі дії щодо вини інших учасників змови та зокрема керівника корабля наразі тривають.