Консоль Asus ROG Ally 2 «засвітилася» в інтернеті — змінений дизайн, чип Ryzen Z2 Extreme, до 64 ГБ LPDDR5X

Фото Asus ROG Ally 2 / VideoCardz

Записи про портативну консоль Asus ROG Ally 2 виявлені в індонезійському сертифікаційному бюро та FCC США. Також є кілька фото.

Інформацію в Індонезії знайшов сайт 91mobiles, а VideoCardz додав фотографії та деякі дані. Відомо, що Asus випустить дві моделі ROG Ally 2 — саме так вони офіційно називаються у документації. Консолі вийдуть у чорному та білому кольорах. На фото чорна версія має невелику відмінність: можна помітити кнопку, якої на білій моделі або немає з тим самим логотипом, або вона використовується для іншої мети. VideoCardz стверджує, що це кнопка Xbox.

RC73YA Z2 A 4C 6~20W 16G

RC73XA Z2 Extreme 8C 15~35W LPDDRX-8533 32G M.2 2280🥰 https://t.co/IKKp6dgpAg pic.twitter.com/VHvqqC7yQR — Huang514613 (@94G8LA) May 7, 2025

Відомі характеристики консолей свідчать, що чорна версія ROG Ally 2 здається більш просунутим варіантом. Вона оснащена чипом AMD Ryzen Z2 Extreme з 8 ядрами та має TDP 36 Вт, а також 64 ГБ пам’яті LPDDR5-8533. Біла модель використовує чотириядерний процесор AMD Aeirth Plus, наступника архітектури Van Gogh (Steam Deck) з TDP 20 Вт.

Наразі невідомо про наміри Microsoft випустити Xbox OS для портативних пристроїв. Швидше за все, кнопка пропонуватиме функції інтеграції з екосистемою Xbox. 91mobiles наводить деякі характеристики, які, ймовірно є неточними або оцінювальними:

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Накопичувач — від 1 до 2 ТБ

— від 1 до 2 ТБ Дисплей — швидше за все, не OLED, від 7,4” до 8”, до 120 Гц та VRR

— швидше за все, не OLED, від 7,4” до 8”, до 120 Гц та VRR Акумулятор — 99 Вт·год та 80 Вт·год

Фото взяті з бази сертифікації FCC, яка стосується модулів Wi-Fi, вони були включені до звітів від ASUS та MediaTek. Отже, консоль ROG Ally 2 матиме змінену зовнішність, яка нагадує дизайн ігрового контролера. Задня панель має більші ручки, рамки екрана залишаються такими ж великими, як в першій моделі.