Новини Пристрої 07.05.2025 о 13:32 comment views icon

Консоль Asus ROG Ally 2 «засвітилася» в інтернеті — змінений дизайн, чип Ryzen Z2 Extreme, до 64 ГБ LPDDR5X

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Андрій Русанов

Автор сайту

Консоль Asus ROG Ally 2 «засвітилася» в інтернеті — змінений дизайн, чип Ryzen Z2 Extreme, до 64 ГБ LPDDR5X
Фото Asus ROG Ally 2 / VideoCardz

Записи про портативну консоль Asus ROG Ally 2 виявлені в індонезійському сертифікаційному бюро та FCC США. Також є кілька фото.

Інформацію в Індонезії знайшов сайт 91mobiles, а VideoCardz додав фотографії та деякі дані. Відомо, що Asus випустить дві моделі ROG Ally 2 — саме так вони офіційно називаються у документації. Консолі вийдуть у чорному та білому кольорах. На фото чорна версія має невелику відмінність: можна помітити кнопку, якої на білій моделі або немає з тим самим логотипом, або вона використовується для іншої мети. VideoCardz стверджує, що це кнопка Xbox.

Відомі характеристики консолей свідчать, що чорна версія ROG Ally 2 здається більш просунутим варіантом. Вона оснащена чипом AMD Ryzen Z2 Extreme з 8 ядрами та має TDP 36 Вт, а також 64 ГБ пам’яті LPDDR5-8533. Біла модель використовує чотириядерний процесор AMD Aeirth Plus, наступника архітектури Van Gogh (Steam Deck) з TDP 20 Вт.

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Наразі невідомо про наміри Microsoft випустити Xbox OS для портативних пристроїв. Швидше за все, кнопка пропонуватиме функції інтеграції з екосистемою Xbox. 91mobiles наводить деякі характеристики, які, ймовірно є неточними або оцінювальними:

  • Накопичувач — від 1 до 2 ТБ
  • Дисплей — швидше за все, не OLED, від 7,4” до 8”, до 120 Гц та VRR
  • Акумулятор — 99 Вт·год та 80 Вт·год

Фото взяті з бази сертифікації FCC, яка стосується модулів Wi-Fi, вони були включені до звітів від ASUS та MediaTek. Отже, консоль ROG Ally 2 матиме змінену зовнішність, яка нагадує дизайн ігрового контролера. Задня панель має більші ручки, рамки екрана залишаються такими ж великими, як в першій моделі.

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