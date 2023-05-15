Новини Пристрої 15.05.2023 о 10:35

ASUS ROG Ally здатна емулювати PS3, Switch та інші консолі — на ній запустили God of War 1080p/60 FPS

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

ASUS ROG Ally здатна емулювати PS3, Switch та інші консолі — на ній запустили God of War 1080p/60 FPS

Процесор портативної консолі Windows ASUS ROG Ally підтримує набір інструкцій AVX512, що означає роботу 256-бітових векторних розширень SIMD, які використовуються в емуляторах інших консолей. Набір інструкцій дозволяє застосовувати розширені операції перетворення даних, розсіювання чи перестановки. Роботу ROG Ally як емулятора протестував YouTube-канал ETA Prime. Дослідники відзначили високу частоту кадрів в іграх та низьке енергоспоживання.

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ASUS ROG Ally здатна запускати ігри PlayStation 3, які складно імітувати. Ролик демонструє God of War з FPS 50–60 кадрів у роздільній здатності 1080p, але це одна з небагатьох ігор, що споживає 25–30 Вт. Більшість інших ігоріз частотою до 30 кадрів у «рідній» роздільній здатности споживають не більше 7 до 15 Вт. Були успішно протестовані такі емулятори:

  • PlayStation 3 (RPCS3)
  • Nintendo Switch (YUZU)
  • Xbox 360 (CXBX), 3DS (Citra)
  • PSP (PPSSPP)
  • GameCube (Dolphin)
  • PS2 (PSX2)
  • WiiU (CEMU)
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Процесор AMD Ryzen Z1 оснащений 6 обчислювальними ядрами Zen 4 з кешем 22 МБ та вбудованим відео RDNA 3 (що приблизно відповідає 780M). Діапазон його енергоспоживання 9-30 Вт, але, очевидно, повністю він залучається далеко не завжди, а у низці випадків ROG Ally споживає менше ніж 9 Вт.

Консоль ASUS ROG Ally з AMD Ryzen Z1 Extreme та 512 ГБ SSD коштуватиме $700 — лише на $50 дорожче за Steam Deck

Джерело: VideoCardz


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