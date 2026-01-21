Корея запустила урядову "Гру в кальмара" для розробників ШІ

"Гра в кальмара"

Південна Корея запустила власну “Гру в кальмара” для розробників штучного інтелекту. У державному конкурсі учасники змагаються між собою для доступу до фінансування, обчислювальних потужностей і державних контрактів.

Національна програма відбору ШІ-команд має чітку мету прискорити створення власних великих мовних моделей і зменшити залежність від США та Китаю. Долучитися до урядового проєкту можуть корейські стартапи, дослідницькі групи, університети та компанії, які працюють із ШІ.

Формат навмисно зробили жорстким. Команди проходять відбір хвилями, а кожні кілька місяців частина учасників вибуває. Ті, хто залишився, отримає доступ до GPU, датасетів і державної підтримки. А “відраховані” відповідно втрачають доступ до ресурсів. Через такі правила програму неофіційно прозвали “Грою в кальмара”.

Крім того, командам рекомендують не покладатися на західні або китайські напрацювання, а будувати власні моделі з нуля. Корея хоче мати власний стек — від заліза до софту — і не залежати від OpenAI, Google чи китайських гравців. Конкурс триває понад рік, а переможців не визначають одразу. Їх відбирають поступово за результатами тестів, стабільності моделей і прогресу. Уряд прямо каже, що хоче бачити не експерименти, а готові до масштабування системи.

“Йдеться не про шоу, а про конкурс з високими ставками, який визначить майбутнє Кореї”, — пояснив доцент Чанджун Парк.

Він наголосив, що формат навмисно зроблений публічним для елементу соціального тиску. Презентації транслюють наживо, за командами спостерігають тисячі глядачів, а кожен етап супроводжується тиском і перевірками. Так організатори вирішують, хто здатен працювати в реальних умовах.

Уряд робить ставку на те, що країна вже має сильні позиції в чіпах, інфраструктурі та масовому впровадженні технологій. Якщо додати до цього власні моделі, Корея зможе швидко масштабувати ШІ всередині країни. Міністр Бе Кьон Хун заявив, що Корея не хоче залишатися “третьою стороною” між США та Китаєм.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“Ми вважаємо, що маємо реальний шанс стати серйозним світовим гравцем — таким, що здатний кинути виклик двом лідерам”, — сказав він.

Втім, програма вже викликає суперечки. Частину команд відсіяли через підозри у використанні іноземних технологій. Деякі компанії, зокрема Naver та Upstage, опинилися під пильною увагою через те, чи справді вони не запозичили готові рішення. Утім програму ніхто скасовувати не планує, тож питання просте: чи з’явиться корейський конкурент OpenAI.

Джерело: Cyber News, AI Bucket