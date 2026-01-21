Новини ШІ 21.01.2026 comment views icon

Корея запустила урядову "Гру в кальмара" для розробників ШІ

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Корея запустила урядову "Гру в кальмара" для розробників ШІ
"Гра в кальмара"

Південна Корея запустила власну “Гру в кальмара” для розробників штучного інтелекту. У державному конкурсі учасники змагаються між собою для доступу до фінансування, обчислювальних потужностей і державних контрактів.

Національна програма відбору ШІ-команд має чітку мету прискорити створення власних великих мовних моделей і зменшити залежність від США та Китаю. Долучитися до урядового проєкту можуть корейські стартапи, дослідницькі групи, університети та компанії, які працюють із ШІ.

Формат навмисно зробили жорстким. Команди проходять відбір хвилями, а кожні кілька місяців частина учасників вибуває. Ті, хто залишився, отримає доступ до GPU, датасетів і державної підтримки. А “відраховані” відповідно втрачають доступ до ресурсів. Через такі правила програму неофіційно прозвали “Грою в кальмара”.

Крім того, командам рекомендують не покладатися на західні або китайські напрацювання, а будувати власні моделі з нуля. Корея хоче мати власний стек — від заліза до софту — і не залежати від OpenAI, Google чи китайських гравців. Конкурс триває понад рік, а переможців не визначають одразу. Їх відбирають поступово за результатами тестів, стабільності моделей і прогресу. Уряд прямо каже, що хоче бачити не експерименти, а готові до масштабування системи.

“Йдеться не про шоу, а про конкурс з високими ставками, який визначить майбутнє Кореї”, — пояснив доцент Чанджун Парк.

Він наголосив, що формат навмисно зроблений публічним для елементу соціального тиску. Презентації транслюють наживо, за командами спостерігають тисячі глядачів, а кожен етап супроводжується тиском і перевірками. Так організатори вирішують, хто здатен працювати в реальних умовах.

Уряд робить ставку на те, що країна вже має сильні позиції в чіпах, інфраструктурі та масовому впровадженні технологій. Якщо додати до цього власні моделі, Корея зможе швидко масштабувати ШІ всередині країни. Міністр Бе Кьон Хун заявив, що Корея не хоче залишатися “третьою стороною” між США та Китаєм.

“Ми вважаємо, що маємо реальний шанс стати серйозним світовим гравцем — таким, що здатний кинути виклик двом лідерам”, — сказав він.

Втім, програма вже викликає суперечки. Частину команд відсіяли через підозри у використанні іноземних технологій. Деякі компанії, зокрема Naver та Upstage, опинилися під пильною увагою через те, чи справді вони не запозичили готові рішення. Утім програму ніхто скасовувати не планує, тож питання просте: чи з’явиться корейський конкурент OpenAI.

Джерело: Cyber News, AI Bucket

Популярні новини

arrow left
arrow right
Стартап ветерана Google заявив про створення AGI — першого у світі загального штучного інтелекту людського рівня
Тривають змагання з криптовалютного трейдингу Human vs AI: “живі” трейдери перемагають штучний інтелект
Боса британської поліції звільнили за "брехливий" звіт, створений ШІ Copilot
Ubisoft показала шутер Teammates з “розумними” NPC на ШІ, які реагують на голосові команди
Новий рік, новий браузер: Opera One R3 має 9 кольорів для островів вкладок, динамічні теми зі звуком та ШІ
OpenAI б'є на сполох, оскільки Google Gemini виявився кращим за ChatGPT — Сем Альтман закликає до покращень у листі
За підсумками року Grok 4.20 став найуспішнішим ШІ-трейдером
CEO Arm каже, що фізичну працю також замінить ШІ — вставлений у роботів
CEO Hugging Face: ”Маємо “бульбашку” LMM, а не ШІ, яка лусне наступного року”
За дві доби розробники Postal встигли анонсувати нову гру, образити фанатів та скасувати анонс
На глядачів телевізорів LG напав Copilot: його неможливо видалити з webOS
Розробник створив повну карту українського YouTube з 10 000+ каналів
Google запускає Gemini 3 Flash, яка краще розуміє користувачів — вона стає моделлю за замовчанням у застосунку
"Хрещений батько” ШІ передрікає кризу суспільства: “Якщо ШІ стане розумним, як люди, звільнені не знайдуть жодної роботи”
В TikTok просувають "ШІ-ручку для списування" на екзаменах: журналісти перевірили, чи дійсно вона працює
Adobe зробила вебверсію Photoshop безплатною на рік: як отримати в Україні
Голова Microsoft Сатья Наделла: “Галузь ШІ повинна заслужити дозвіл суспільства на споживання енергії”
Barbie з ChatGPT не буде: Mattel відкладає співпрацю з OpenAI
Вайбкодинг в Google Antigravity видалив всі файли на диску D без дозволу користувача
У розвинених країнах ШІ використовують вдвічі менше: 40% людей у США проти 84% у Нігерії
ChatGPT б’є по Google: директор з застосунків OpenAI розповів про нові функції пошуку
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати