Зірку «Гри в кальмара» посадили на жорстку 14-місячну дієту — він скинув 10 кг, аби виглядати «мучеником» у фіналі

Лі Чон Че у серіалі «Гра в кальмара»

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Актор «Гри в кальмара» Лі Чон Че понад рік готувався до останніх сцен Сон Гі Хуна — як морально, так і фізично. Серед іншого, йому довелось скинути 10 кг, аби, на вимогу режисера, виглядати як людина, що пережила багато мук та болю.

В цьому тексті присутні прямі спойлери до третього сезону «Гри в кальмара»

В інтерв’ю The Hollywood Reporter Лі розповів, що останні сцени були безумовно найскладнішими з усіх сезонів серіалів, оскільки вимагали великої моральної підготовки до найскладнішого вибору його персонажа та фізичної демонстрації стресу, який той переживав.

«Зробити цю сцену ідеально — всі зусилля, які були витрачені на ментальну підготовку до неї та підтримку цього психологічного стану — весь цей процес був справді нелегким», — каже Чон Че. «Фізично я дотримувався дуже жорсткої дієти близько 14 місяців, яка з кожним днем ​​ставала все суворішою, аж до того дня, коли ми зняли фінальну сцену з Гі Хуном».

За цей час актор втратив близько 22 фунтів (10 кілограмів).

«Я хотів зобразити персонажа таким чином, щоб, навіть якщо ви просто побачите Гі Хуна, який стоїть там, то могли б відчути, скільки мук і болю він переживає».

Два останні сезони знімались один за одним і, по суті, оповідають одну історію, розірвану на дві частини: Гі Хун після перемоги в змаганнях повернувся на смертоносну арену з планами зруйнувати ігри зсередини. Наприкінці другого він зазнає невдачі й втрачає близького друга, намагаючись опанувати власний моральний стан аж до фіналу — в чому йому зрештою допомагає поява новонародженої дитина однієї з учасниць.

«Коли я вперше прочитав цю частину сценарію, це була така жахлива сторінка — дуже боляче», — згадує Чон Че «Я подумав: «Як він [творець Squid Game Хван Дон Хьок] це вигадав?! Чому дитина народилася за таких жорстоких обставин?».

Після загибелі матері дитини, він змушений боротися з подвійною силою, і навіть поступитись собою, якщо постає питання обрати одне життя з двох.

«Я вважаю, що саме народження дитини знову щось розпалило в Гі Хуні. З її народженням у нього з’явилося щось, що він хотів захистити».

Зрештою Чон Че погоджується з фіналом для свого персонажа. На питання, чи обговорював він альтернативний план, який раніше розкрив Хван — актор сказав, що вірив у ту кінцівку, яку показали глядачам.

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«Якби цей проєкт був більше зосереджений лише на розважальній стороні жанру смертельних ігор, я не думаю, що режисер хотів би закінчити його таким чином», — каже Чон Че. «Але “Гра в кальмара” інша. Це не просто видовище — це теми нашої внутрішньої людяності та суспільних відносин. Я думаю, що Хван хотів дуже чіткої та повної кінцівки — такої, яка відповідає його загальному посланню — навіть якщо це означало сигнал про те, що четвертого сезону не буде».

Нагадаємо, що раніше Чон Че спеціально для ролі у серіалі «Аколіт» вивчав англійську мову.

Попри те, що третій сезон «Гри в кальмара» отримав суперечливі оцінки — 79% від критиків і всього 50% від глядачів (найнижчий рейтинг в історії шоу) — він вже став найпопулярнішою прем’єрою Netflix, зібравши 60,1 млн перегляди за перші 3 дні. Цей сезон, дійсно, став фінальним для серіалу, але шоуранер Хван Дон Хьок не виключав створення потенційних спінофів, на кшталт такого собі інтерквелу, дія якого відбуватиметься між 1 і 2 сезоном. Також у завершенні «Гри в кальмара» нам товсто натякнули на американську версію шоу Девіда Фінчера, показавши Кейт Бланшетт у ролі вербувальника. Очікується, що її знімання стартують у грудні.