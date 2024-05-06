Актор Бернард Гілл, який відомий як король Теоден у трилогії Пітера Джексона «Володар перснів» та капітан Едвард Джон Сміт у «Титаніку», помер у 79 років. Гілл пішов з життя рано вранці в неділю, 5 травня, про що сповістив агент актора Лу Коулсон.

З 1975 року ветеран Голлівуду знявся в багатьох фільмах, разом з «Ганді» та «Королем Скорпіонів», також мав роль у грі Fable III. Відомим він став після серіалу BBC 1982 року «Boys from the Blackstuff».

Шанувальники віддали належне Гіллу публікацією зображень, уривків відео та цитат з «Володаря перснів» в соціальних мережах, зокрема епічної промови короля Теодена перед військами.

Rest in Peace Bernard Hill – the man responsible for 𝗧𝗛𝗘 most iconic scene in cinematic history. A sword-day, a red day, ere the sun rises! Ride now, ride now, ride to Gondor! pic.twitter.com/eTWnAlJ6Sb — Nick Bell (@nickbellofbpl) May 5, 2024

«Я відчайдушно прагнув працювати з ним. Усе, що він робив, увесь його спосіб роботи, манера, якою він працював, і його продуктивність — це все, чого тільки можна побажати. Завжди відчувалося, що Бернард житиме вічно. В нього була сила, фізична й особиста», — сказав BBC сценарист Алан Бліздейл.

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Образ короля Теодена співзвучний постаті самого актора: його найвідоміший персонаж загинув у бою після того, як зіграв визначну роль у подіях.

Джерела: IGN, BBC