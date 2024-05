Актор Бернард Гілл, який відомий як король Теоден у трилогії Пітера Джексона «Володар перснів» та капітан Едвард Джон Сміт у «Титаніку», помер у 79 років. Гілл пішов з життя рано вранці в неділю, 5 травня, про що сповістив агент актора Лу Коулсон.

З 1975 року ветеран Голлівуду знявся в багатьох фільмах, разом з «Ганді» та «Королем Скорпіонів», також мав роль у грі Fable III. Відомим він став після серіалу BBC 1982 року «Boys from the Blackstuff».

Шанувальники віддали належне Гіллу публікацією зображень, уривків відео та цитат з «Володаря перснів» в соціальних мережах, зокрема епічної промови короля Теодена перед військами.

Rest in Peace Bernard Hill – the man responsible for 𝗧𝗛𝗘 most iconic scene in cinematic history.

A sword-day, a red day, ere the sun rises! Ride now, ride now, ride to Gondor! pic.twitter.com/eTWnAlJ6Sb

— Nick Bell (@nickbellofbpl) May 5, 2024