Космічний корабель Orion місії Artemis 1 увімкнув двигуни та повертається на Землю. Цьому передував збій електроживлення

4 грудня у космічного корабля NASA Orion виникла короткочасна проблема з електроживленням. Пригода мала місце лише за кілька годин до критично важливого запуску двигуна поблизу Місяця.

Енергоблок на борту Orion відключив чотири пристрої, які «відповідають за живлення в низхідному напрямку», що підключаються до рушійної та нагрівальної підсистем космічного корабля. Але інженери місії спромоглися швидко виправити ситуацію. Зазначається, що внаслідок інциденту не було перебоїв із живленням будь-яких критичних систем, і не виникло жодних негативних наслідків для навігації чи зв’язку апарату. Таким чином, місія продовжується за планом.

Вже 5 грудня космічний корабель виконав ключове включення двигуна біля Місяця, щоб направити Orion на курс із кінцевим пунктом призначення у Тихому океані. Апарат повинен сісти на воду 11 грудня.

Зазначимо, у рамках місії Orion виникало кілька позаштатних ситуацій. Раніше інженери NASA виявили низку збоїв в оперативній пам’яті системи відстеження зірок та випадкові спрацьовування в одному з блоків системи, що забезпечує живлення від сонячних батарей для модуля екіпажу. Інженери поки що не впевнені, чи пов’язані всі ці проблеми. Всі збої вивчаються й аналізуються, щоб не допустити їх повторення під час майбутньої пілотованої місії. У будь-якому разі, попри зазначені проблеми, космічний корабель зміг успішно виконати всі завдання, поставлені перед ним на цей час.

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Джерело: space