Космічний корабель Orion місії Artemis 1 увімкнув двигуни та повертається на Землю. Цьому передував збій електроживлення

4 грудня у космічного корабля NASA Orion виникла короткочасна проблема з електроживленням. Пригода мала місце лише за кілька годин до критично важливого запуску двигуна поблизу Місяця.
Енергоблок на борту Orion відключив чотири пристрої, які «відповідають за живлення в низхідному напрямку», що підключаються до рушійної та нагрівальної підсистем космічного корабля. Але інженери місії спромоглися швидко виправити ситуацію. Зазначається, що внаслідок інциденту не було перебоїв із живленням будь-яких критичних систем, і не виникло жодних негативних наслідків для навігації чи зв’язку апарату. Таким чином, місія продовжується за планом.
Вже 5 грудня космічний корабель виконав ключове включення двигуна біля Місяця, щоб направити Orion на курс із кінцевим пунктом призначення у Тихому океані. Апарат повинен сісти на воду 11 грудня.
Зазначимо, у рамках місії Orion виникало кілька позаштатних ситуацій. Раніше інженери NASA виявили низку збоїв в оперативній пам’яті системи відстеження зірок та випадкові спрацьовування в одному з блоків системи, що забезпечує живлення від сонячних батарей для модуля екіпажу. Інженери поки що не впевнені, чи пов’язані всі ці проблеми. Всі збої вивчаються й аналізуються, щоб не допустити їх повторення під час майбутньої пілотованої місії. У будь-якому разі, попри зазначені проблеми, космічний корабель зміг успішно виконати всі завдання, поставлені перед ним на цей час.
Космічний корабель Orion наблизився на 130 км до поверхні Місяця перед виходом на цільову орбіту місії Artemis 1
Джерело: space