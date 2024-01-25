Новини IT-бізнес 25.01.2024 о 09:44 comment views icon

Квартальний фінзвіт Tesla: чистий прибуток $7,9 млрд. Темпи зростання у 2024 році «можуть бути значно нижчими»

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Юрій Орос

Автор новин

Квартальний фінзвіт Tesla: чистий прибуток $7,9 млрд. Темпи зростання у 2024 році «можуть бути значно нижчими»

Tesla повідомила про чистий прибуток у розмірі $7,9 млрд на $25,2 млрд виручки у четвертому кварталі 2023 року. Ці цифри свідчать про зростання доходу порівняно з $24,3 млрд за аналогічний період минулого року.

Маржа прибутку компанії дещо покращилася, але все ще залишається нижчою, ніж за рік до цього. Компанія повідомила про рентабельність на рівні 8,2%, що трохи більше, ніж 7,6% у попередньому кварталі, але менше, ніж торік, коли вона становила 16%.

Раніше Tesla мала історичну норму прибутку, яка іноді сягала 20%, але низка знижень цін призвела до того, що її колись хвалена норма прибутку впала до більш приземленого рівня, що викликає занепокоєння в інвесторів.

Ще один фактор — тепер менше автомобілів Tesla мають право на федеральну податкову знижку на електромобілі завдяки новим правилам постачання матеріалів для акумуляторів. Спортивна версія Model 3 performance, версія Model X long-range і три версії Model Y все ще мають право на повну податкову знижку в розмірі $7 500.

Це був досить знаменний квартал для компанії, з довгоочікуваним випуском Cybertruck. Але нещодавні гучні історії, такі як заміна компанією Hertz частини свого автопарку Tesla на автомобілі з бензиновим двигуном і збої в роботі мережі зарядних станцій Tesla в холодних містах, як Чикаго, погіршили перспективи компанії у 2024 році, передає The Verge.

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Tesla також стикається з екзистенціальною проблемою втрати свого місця провідного світового виробника електрокарів через BYD. Китайська компанія заявила, що у 2023 році виробила 3,02 млн електромобілів, порівняно з 1,81 млн автомобілів Tesla. Однак цифри BYD включають 1,6 млн електромобілів та 1,4 млн гібридних транспортних засобів — тож Tesla все ще може претендувати на першість серед виробників чистих електромобілів.

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Компанія також прогнозує, що темпи її зростання у 2024 році «можуть бути значно нижчими», ніж у 2023 році, оскільки вона працює над запуском транспортного засобу наступного покоління.

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