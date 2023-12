Ілон Маск передав Tesla Cybertruck першим покупцям: найдешевший пікап за $60 990 вийде лише у 2025 році, у 2024 – тільки від $79 990

Під дабстеп у неоновому освітленні Ілон Маск передав перші Tesla Cybertruck обраній групі клієнтів. Серед них були співзасновник Reddit та засновник фонду венчурного капіталу Seven Seven Six Алексіс Оганян та засновник і генеральний директор Trousdale Ventures Філіп Сарофім.

Пряма трансляція вручення Tesla Cybertruck замовникам тривала близько 30 хвилин, але вона була оформлена у стилі Tesla: пишність та гучна музика, VIP-гості та, звичайно, сам Маск.

Постачання Tesla Cybertruck розпочнеться через шість років після того, як Ілон Маск вперше написав про створення автівки та через чотири роки після того, як він продемонстрував футуристичний пікап. Але за цей час Cybertruck став набагато дорожчим, ніж декларував Маск у 2019 році.

Користувачі, які бажали Cybertruck вартістю менше ніж $40 000 – будуть розчаровані. Задньопривідна версія електричної вантажівки коштуватиме від $60 990 і матиме запас ходу 400 км на повній зарядці. Ця версія не буде доступна до 2025 року.

У 2024 році доступною буде версія Tesla — з’являться версії Cyberbeast з подвійним та потрійним двигуном. Повнопривідний Cybertruck коштуватиме від $79 990 доларів, отримає запас ходу 550 км на одному заряджанні, розгін до 96 км/год за 4,1 секунди та максимальну швидкість 180 км/год. А комплектація з трьома двигунами обійдеться у $99 990, матиме потужність 845 кінських сил і матиме запас ходу приблизно 515 км.

Найдешевший варіант Cybertruck буде доступний лише у 2025 році. Цілком можливо, що Tesla зрештою знизить стартову ціну пікапа.

Джерела: The Verge, TechCrunch