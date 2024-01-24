Новини Авто 24.01.2024 о 15:23 comment views icon

Новий компактний кросовер Tesla має з’явитися у 2025 році, але чи коштуватиме він $25 000?

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Новий компактний кросовер Tesla має з’явитися у 2025 році, але чи коштуватиме він $25 000?

Tesla планує розпочати виробництво нового компактного кросовера для масового ринку в червні 2025 року, повідомляє Reuters. Компанія запросила постачальників взяти участь у тендері на роботу над автомобілем і планує виробництво 10 000 автомобілів щотижня.

Генеральний директор компанії Ілон Маск ще з 2020 року розповідає про модель Tesla, що буде коштувати 25 000 доларів. Раніше повідомлялося, що вона вироблятиметься на заводі Gigafactory в Берліні.

«Tesla за $25 тис.» вироблятиметься на фабриці в Берліні. Штучний інтелект xAI інтегрують в усі Tesla

Минулого року біограф Маска Волтер Айзексон розповів, що автомобіль матиме футуристичний дизайн у стилі Cybertruck. На заході для інвесторів у березні компанія продемонструвала пару нових транспортних засобів, один з яких виглядав як компактний автомобіль, а інший — як невеликий комерційний пікап, передає The Verge.

Хоча Маск публічно говорить про плани Tesla запропонувати автомобіль за ціною $25 000, компанія раніше не змогла досягти запланованих цінників. Зокрема Маск заявляв, що його метою є випуск автомобіля Model 3 вартістю 35 000 доларів, але така ціна протрималася недовго. Тим часом Cybertruck випустили за стартовою ціною $60 990 (й то, таке обіцяють лише з 2025 року), а не $39 900, про які було оголошено чотирма роками раніше.

Ілон Маск передав Tesla Cybertruck першим покупцям: найдешевший пікап за $60 990 вийде лише у 2025 році, у 2024 – тільки від $79 990

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Ракетна система та дистанційне керування для кулемета. Які розробки для армії фінансують волонтери
Безплатний ремонт бойових пташок для ЗСУ. Як ми повернули 63 дрони на авдіївський напрямок
Відновлюють авто для ЗСУ. Як волонтери об’єдналися з майстрами СТО і повертають «убиту» техніку до життя

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати