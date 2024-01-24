Новий компактний кросовер Tesla має з’явитися у 2025 році, але чи коштуватиме він $25 000?

Tesla планує розпочати виробництво нового компактного кросовера для масового ринку в червні 2025 року, повідомляє Reuters. Компанія запросила постачальників взяти участь у тендері на роботу над автомобілем і планує виробництво 10 000 автомобілів щотижня.

Генеральний директор компанії Ілон Маск ще з 2020 року розповідає про модель Tesla, що буде коштувати 25 000 доларів. Раніше повідомлялося, що вона вироблятиметься на заводі Gigafactory в Берліні.

Минулого року біограф Маска Волтер Айзексон розповів, що автомобіль матиме футуристичний дизайн у стилі Cybertruck. На заході для інвесторів у березні компанія продемонструвала пару нових транспортних засобів, один з яких виглядав як компактний автомобіль, а інший — як невеликий комерційний пікап, передає The Verge.

Хоча Маск публічно говорить про плани Tesla запропонувати автомобіль за ціною $25 000, компанія раніше не змогла досягти запланованих цінників. Зокрема Маск заявляв, що його метою є випуск автомобіля Model 3 вартістю 35 000 доларів, але така ціна протрималася недовго. Тим часом Cybertruck випустили за стартовою ціною $60 990 (й то, таке обіцяють лише з 2025 року), а не $39 900, про які було оголошено чотирма роками раніше.