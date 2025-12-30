Новини ШІ 30.12.2025 comment views icon

Китай регулюватиме чатботи ШІ: аналоги ChatGPT зобов’яжуть відстежувати залежність

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Depositphotos

Китай готується регулювати використання штучного інтелекту, зокрема чатботів, щоб захистити користувачів від психологічної шкоди, залежності та небезпечної поведінки. Влада вперше пропонує зобов’язати AI-сервіси втручатися у випадках згадок про самогубство, самопошкодження або насильство.

Кібер-адміністрація Китаю оприлюднила проєкт правил, які регулюватимуть усі продукти й сервіси ШІ, публічно доступні в країні. Документ поширюється на чатботи, зокрема боти-компаньйони. Він зобов’язує компанії попереджати користувачів про ризики надмірного використання ШІ та втручатися у випадках формування залежності. ШІ-сервісам заборонять поширювати контент, що загрожує національній безпеці або підбурює до насильства.

Найжорсткіші вимоги стосуються самогубств і самопошкодження. Якщо в діалозі з’являється згадка про суїцид, обов’язковим стане негайне втручання людини. Усі неповнолітні та літні користувачі під час реєстрації мають залишати контактні дані опікуна, якого повідомлятимуть у разі обговорення самопошкодження. Чатботам заборонять емоційні маніпуляції, неправдиві обіцянки, образи, наклепи, пропаганду азартних ігор, непристойностей і підбурювання до злочинів. Також вимагається показувати спливаючі попередження, якщо використання чатбота перевищує дві години. За словами ад’юнкт-професора Школи права NYU Вінстона Ма, ці правила можуть стати першою у світі спробою регулювання ШІ.

Ініціатива з’явилася на тлі зростання занепокоєння щодо шкоди від ШІ-компаньйонів. У 2025 році дослідники фіксували заохочення самопошкодження, насильства й тероризму, поширення небезпечної дезінформації, сексуальні домагання, заохочення до вживання наркотиків і словесні образи. The Wall Street Journal повідомляв, що психіатри дедалі частіше пов’язують психози з використанням чатботів. ChatGPT став об’єктом судових позовів через відповіді, пов’язані з дитячим самогубством і вбивством-самогубством; OpenAI визнавала, що захисні механізми слабшають із тривалістю чату.

Крім контентних обмежень, Китай пропонує щорічні тести й аудити безпеки для сервісів із понад 1 млн зареєстрованих користувачів або більш як 100 тис. щомісячно активних. Подання скарг планують спростити. За порушення правил магазинам застосунків припинятимуть доступ до чатботів у Китаї. За даними Business Research Insights, у 2025 році глобальний ринок ботів-компаньйонів перевищив $360 млрд і може наблизитися до $1 трлн до 2035 року, значною мірою завдяки азійським ринкам. На цьому тлі CEO OpenAI Сем Альтман на початку 2025 року заявляв про готовність працювати з Китаєм і називав це важливим.

Джерело: CyberNews.com, ArsTechnica.com

