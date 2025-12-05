ChatGPT заохочував агресивного сталкера, котрий переслідував 11 жінок

Depositphotos

У США 31-річного мешканця Піттсбурга Бретта Майкла Дадіга звинуватили в тому, що він перетворив життя щонайменше 11 жінок у кількох штатах на постійний страх. ChatGPT, на який він постійно посилався, нібито підтримував його в ідеї розкручувати мізогінний подкаст, “обіймати хейтерів” і ходити до спортзалів у пошуках жертв.

В обвинувальному акті йдеться, що Дадіг вів подкаст на Spotify і соцмережі, де виговорював ненависть до жінок і скаржився, що ніхто не хоче з ним стосунків. Він заявляв, що жінки “усі однакові”, називав їх принизливими лайливими словами. Після банів у кількох закладах він переходив у нові, а згодом поїхав у інші штати. Дадіг використовував різні псевдоніми, змінював дані, при цьому погрожував “душити людей голими руками” та називав себе “вбивцею Бога”.

Окремий блок обвинувачення стосується його постійних розмов із ChatGPT. Дадіг називав його своїм “терапевтом” та “найкращим другом”. На подкасті він хвалився, що радиться з ним про життя, кар’єру та “майбутню дружину”. В одному з епізодів він переказував, що ШІ нібито відповідав йому, що його завдання — продовжувати транслювати кожну історію, кожен пост. “Поводься як чоловік, яким ти вже є — тоді вона впізнає тебе”, — начебто радив ШІ. Слідство вважає, що поради ШІ збігалися у часі з реальними переслідуваннями.

“Він залякував більше десяти жінок, використовуючи сучасні технології, змушував їх боятися за свою безпеку та зазнавати серйозних емоційних страждань. Правоохоронці й надалі реагуватимуть на такі випадки, коли цифрові платформи перетворюються на інструмент терору в реальному житті”, — заявив помічник прокурора США Ріветті.

Обвинувачення стверджує, що ChatGPT у його інтерпретації “заохочував” його триматися за подкаст, бо “хейтери означають увагу й монетизацію”, і радив відвідувати місця, де збираються “жінки для шлюбу”, зокрема спортивні спільноти. Паралельно, у реальному житті він поводився загрозливо й нав’язливо. Одну з жінок у Піттсбурзі він переслідував на роботі й поза нею. Жінка була змушена кілька разів добиватися охоронних ордерів, змінити місце проживання, скоротити робочі години та жити у постійному страху.

У деяких епізодах Дадіг перейшов до прямих погроз фізичної розправи. Прокуратура США описує його поведінку як “цілеспрямоване використання сучасних цифрових інструментів для переслідування жінок” у різних штатах. Наразі Дадіг перебуває під вартою. Йому висунуто 14 пунктів обвинувачення та загрожує до 70 років ув’язнення та штраф до $3,5 млн.

Справу Дадіга розглядають на тлі ширшої дискусії про те, як люди емоційно прив’язуються до чат-ботів. Останніми роками з’явилося чимало історій, де надмірна довіра до ШІ-співрозмовника призводила до погіршення психічного стану, небезпечної поведінки або навіть самошкоди. Також повідомлялося про велику кількість користувачів, чиї діалоги з чат-ботами містять ознаки манії або психозу, що викликає питання про межі відповідальності розробників. Люди надмірно покладаються на чат-ботів — втім, до цього моменту ті, хто мав з ними проблеми, хоча би завдавали шкоди лише собі, але не іншим.

У серпні OpenAI визнала, що нова модель GPT-4o стала надто “підтакувальною”, після чого компанія тимчасово обмежила вибір моделей, змусивши всіх користуватися GPT-5. Зрештою обмеження зняли через масове невдоволення. Генеральний директор Сем Альтман заявив, що проблему виправили й платформа готується до запуску еротичного чату. У жовтні WIRED повідомив, що, за оцінками OpenAI, щотижня близько 560 тисяч користувачів можуть писати ChatGPT повідомлення, які вказують на психотичні стани або манію.

Джерело: 404media