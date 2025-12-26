Жінка отримала психоз через ШІ: моделювала власне тіло у генераторах зображень і зненавиділа реальне

Depositphotos

Кейтлін Нер, керівниця з користувацького досвіду в стартапі з генерації AI-зображень, пережила психоз після місяців нав’язливого створення ШІ ідеалізованих образів самої себе. Стан дійшов до небезпечних марень і ледь не завершився стрибком з балкона.

У есе для Newsweek Нер Кейтлін описує свій досвід роботи з генерації AI-зображень. Постійна робота з ними спотворила її сприйняття власного тіла та спричинила маніакальний епізод біполярного розладу. Нер пише, що вона проводила на роботі понад дев’ять годин на день, формуючи запити для ранніх генеративних AI-систем зразка початку 2023 року. Хоча псевдолюдські зображення, які вони видавали, часто були спотвореними й покрученими, спочатку це все одно здавалося “магією”.

“За кілька місяців ця магія перетворилася на манію. Щоденне споглядання таких AI-зображень перепрограмувало моє відчуття норми. Коли я дивилася на своє реальне відображення, я бачила щось, що потребувало виправлення”, — пояснила Нер.

Нер зазначає, що зображення почали спотворювати моє сприйняття власного тіла й надмірно стимулювати мозок у спосіб, який був по-справжньому шкідливим для її психічного здоров’я. Навіть коли AI навчився не переборщувати з кількістю пальців на людській руці, його зображення все одно завдавали психологічної шкоди, просто замінюючи анатомічні помилки сценами з неможливо худими й красивими фігурами. В один переломний момент Нер почала експериментувати з AI-зображеннями, на яких вона постає як фешн-модель, — це було завданням від компанії, яка орієнтувалася на користувачів, зацікавлених у моді.

“Я зловила себе на думці: “якби я тільки виглядала так, як моя AI-версія. Я була одержима ідеєю стати худішою, мати кращу фігуру й ідеальну шкіру”, — написала вона.

Згодом вона почала втрачати сон, щоб генерувати дедалі більше зображень, які вона назвала “звикальними”, оскільки кожне з них викликало “невеликий сплеск дофаміну”. Хоча до занурення в AI-фешн-моделювання Нер успішно лікувала біполярний розлад, нова одержимість переросла в “маніакальний біполярний епізод“, який, за її словами, спричинив психоз.

“Коли я побачила AI-згенероване зображення себе на летючому коні, я почала вірити, що справді можу літати. Голоси казали мені злетіти з балкона, змушували мене бути впевненою, що я зможу вижити. Це грандіозне марення ледь не підштовхнуло мене до реального стрибка”,.— каже Нер.

На щастя, вона вчасно зупинилася й почала звертатися по допомогу до друзів і родини. Лікар допоміг їй усвідомити, що саме робота спровокувала цей зрив, після чого вона залишила AI-стартап. Нер зрозуміла що те, що з нею сталося, не було просто збігом психічної хвороби й технологій. Це була форма цифрової залежності від місяців і місяців генерації AI-зображень. Згодом вона перейшла на посаду директорки в іншій компанії, де вона також планує використовувати AI-інструменти .— проте, за словами Нер, вже з новим рівнем обережності та поваги.

