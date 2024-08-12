Китайський робот-куля зі світловим приводом може змінити правила гри у балістиці

Група дослідників під керівництвом китайських учених розробила систему запуску мініатюрних роботів, що приводиться в дію світлом. Цей винахід може революціонізувати балістику та аерокосмічну галузь.

Розробники надихнулися механізмом розбризкування насіння огірка-пирскача (Ecballium elaterium). Вони створили гідрогелевий пристрій запуску, який використовує швидке випаровування рідини, спричинене фототермічною реакцією вбудованої графенової суспензії.

Дослідники стверджують, що їхній винахід здатний вивільняти енергію всього за 0,3 мілісекунди. Ця особливість дає змогу роботу стартувати з будь-якої поверхні, включно з листям, корою дерев і в’язкими рідинами.

Мініатюрний дископодібний пристрій має діаметр лише 7 мм і товщину 3 мм, але здатний підстрибувати вертикально на висоту понад 1,93 метра. Це в 643 рази перевищує власний розмір робота.

Науковці продемонстрували потенційне застосування свого винаходу, створивши «розумне насіння». Вони прикріпили до гідрогелевої матриці насінину та радіочастотну мітку (RFID). Після запуску в спеціальне «розумне» поле сенсори зчитують RFID-мітку, визначаючи тип насіння та надаючи інструкції з догляду.

Дослідники вважають, що їхній винахід може знайти застосування в різних галузях. Зокрема, його можна використовувати для створення медичних роботів, здатних проникати глибоко в тканини, або для розробки систем «розумного» висіву в сільському господарстві. Крім того, завдяки своїй здатності швидко прискорюватися та м’якій структурі, цей робот має потенціал використання як своєрідна «м’яка куля».

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Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Nature. Учені підкреслюють, що їхня стратегія підсилення потужності закладає основу для пропульсивного руху, що розширює можливості мініатюрних м’яких роботизованих систем.

Джерело: Interestingengineering

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