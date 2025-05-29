Лазерні кубіти в небі над Лонг-Айлендом — вчені тестують квантовий зв’язок у повітрі

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Американські вчені планують реалізувати проєкт з перевірки квантового зв’язку у вільному просторі. За допомогою лазерів вони хочуть запустити кубіти над протокою Лонг-Айленд.

Зазначається, що три лазерні промені від телескопа на вершині вежі Клайн у кампусі Єльського університету будуть спрямовані через протоку Лонг-Айленд на відстань у майже 43,5 км і вловлені на протилежній стороні аналогічним телескопом, розміщеним на даху лікарні в Університеті Стоуні-Брук.

Метою проєкту Quantum Laser Across the Sound є розширення можливості відправки та отримання квантової інформації та демонстрація потенціалу для можливих майбутніх інфраструктур квантових обчислень. Телескоп на вершині вежі Клайн відправлятиме заплутані фотони на 43,4 км через протоку Лонг-Айленд.

«Ми хочемо обмінюватися квантовою інформацією, щоб показати, що зв’язок можливий через вільний простір», — пояснює один з авторів проєкту, професор електротехніки та обчислювальної техніки, Хонг Тан.

Після цього науковці хочуть перевірити цю технологію на різних застосунках, від квантової криптографії до зображень астрономічних об’єктів високої роздільної здатності та виявлення частинок високої енергії. Дослідники показали, що місця, обрані для проєкту, є ключовими, оскільки в США не так багато місць, подібних до цього, з водоймою між двома великими дослідницькими інститутами та між двома різними штатами.

У рамках реалізації проєкту науковці згенерують пару заплутаних фотонів, а потім випустять їх через затоку. Дослідники підкреслюють, що зазвичай квантові мережі використовують оптоволокно. Однак оптоволоконні кабелі не завжди підходять до кожної мережі. Через географічні особливості місцевості відповідне налаштування може виявитись доволі витратним. Окрім цього оптоволокно не підходить, якщо мова йде про зв’язок із супутником або ізольованим островом.

За допомогою оптики у міській місцевості науковці можуть здійснювати передачу квантової інформації у вільному просторі. Однак і така система має свої недоліки і залишається залежною від погодних примх, наприклад.

«Вони пролітають 44 кілометри відкритим простором, що означає велике згасання повітря, дифракцію, просто турбулентність. Може йти дощ тощо», — зазначив один з учасників проєкту, студент Мейсон Абрелл.

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Джерело: Interesting Engineering

Розділ Технології виходить за підтримки

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