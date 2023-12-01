ASUS ROG Ally Extreme – портативний ігровий ПК з 7-дюймовим Full HD дисплеєм офіційно продається в Україні за ціною від 33 тис. грн

Компанія ASUS повідомила про офіційну доступність в Україні ігрової консолі ROG Ally (2023) у найпотужнішій версії Extreme. Це повноцінний ігровий ПК з Windows 11, але в портативному формфакторі.

ROG Ally Extreme (2023) має 7-дюймовий дисплей IPS-класу з роздільною здатністю Full HD (1920×1080). Пікова яскравість становить 500 кд/м2, частота оновлення ─ 120 Гц. Заявлено про підтримку Dolby Vision HDR та AMD FreeSync Premium.

Система містить процесор AMD Ryzen Z1 Extreme (мікроархітектура Zen 4, 8 ядер / 16 потоків, кеш-пам’ять 24 МБ, до 5,1 ГГц; графіка 12 CU RDNA3, до 2,7 ГГц, 8,6 TFlops), 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 та NVMe PCIe 4.0 накопичувач місткістю 512 ГБ. Також є роз’єм для карт пам’яті microSD UHS-II. Процесор підтримує технології AMD FidelityFX Super Resolution та AMD Radeon Super Resolution.

В ROG Ally Extreme (2023) доступні тридіапазонний модуль Wi-Fi 6E (802.11ax), модуль Bluetooth 5.2, два динаміки, вбудований масив мікрофонів та 3,5-мм комбінований аудіороз’єм. Корпус виконано у вигляді геймпада з усіма звичними органами керування грою: кнопками, A, B, X, Y, D-pad, аналоговими тригерами, бамперами, аналоговими стіками тощо. Пристрій містить 6-осьовий гіроскоп та систему тактильного зворотного відгуку. Акумулятор має місткість 40 Вт·год. Портативний ПК має розміри 28×11,1×2,12~3,24 см та вагу 608 г.

ROG Ally Extreme (2023) вже доступний в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна та в магазинах партнерів компанії за ціною від 32 999 грн. Крім того, разом із ROG Ally пропонується 3-місячна передплата Xbox Game Pass.

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Додатково доступна опціональна док-станція ROG Gaming Charger Dock, яка дозволяє підключити Ally до телевізора та грати на великому екрані разом з друзями за допомогою додаткових контролерів. І ще можна використовувати графічну док-станцію XG Mobile, яка може містити відеокарту до NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків. Вона надає ROG Ally потужність, достатню для запуску ігор AAA з роздільною здатністю 4K з трасуванням променів і DLSS 3.