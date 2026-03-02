banner
Lenovo показала Legion Go Fold з гнучким OLED-дисплеєм: консоль, планшет і ноутбук в одному корпусі

Вадим Карпусь

Lenovo показала Legion Go Fold з гнучким OLED-дисплеєм: консоль, планшет і ноутбук в одному корпусі
Lenovo Legion Go Fold / Engadget

На MWC 2026 компанія Lenovo продемонструвала концепт портативної ігрової консолі з гнучким OLED-дисплеєм — Lenovo Legion Go Fold. Пристрій пропонує кілька варіантів використання.


Lenovo Legion Go Fold оснащена оснащений 11,6-дюймовим гнучким OLED-екраном. У розкладеному вигляді це велика панель для ігор, але дисплей можна скласти навпіл і отримати 7,7-дюймову панель з традиційнішим співвідношенням сторін. У такому форматі консоль стає компактнішою та зручнішою для портативного використання. За потреби екран знову розкладається, забезпечуючи більше простору.

Контролери від’єднуються, а планшет має кілька точок кріплення. Можна зняти геймпади, перевести дисплей у ландшафтний режим і знову приєднати їх для широкоформатного досвіду. Або з’єднати контролери між собою аксесуаром на кшталт Joy-Con Grip та встановити пристрій на підставку. Додатково передбачено смугу pogo-пінів для підключення бездротової клавіатури — система фактично перетворюється на компактний ігровий ноутбук. Загалом доступно щонайменше чотири режими роботи.


Правий геймпад отримав власний 1-дюймовий OLED-дисплей для віджетів (час, налаштування продуктивності тощо). Він також працює як тачпад, що може бути зручно для ПК-ігор, створених під мишу та клавіатуру. Є колесо прокрутки й прихований сенсор, завдяки чому контролер може виконувати роль вертикальної миші для FPS.

Концепт, який демонстрували на виставці, мав процесор Intel Core Ultra 7 258V, 32 ГБ оперативної пам’яті та акумулятор місткістю 48 Вт·год. Плани серійного виробництва поки не затверджені, а вартість потенційно буде високою через складність компонентів.

Паралельно Lenovo оновила ігровий планшет Lenovo Legion Tab Gen 5. Він отримав 8,8-дюймовий LCD-дисплей з частотою 165 Гц, роздільною здатністю 3K та яскравістю до 600 ніт. Новинка працює на чипі Snapdragon 8 Gen 5, може містити до 16 ГБ оперативної пам’яті та до 512 ГБ вбудованого сховища.

Пристрій отримав два порти USB-C та RGB-підсвітку біля камери. З батареєю місткістю 9000 мА·год новинка має вагу 360 г. Планшет підтримує Lenovo AI Engine+ для покращення звуку та шумозаглушення. Продажі стартують у травні за ціною від $849.

Джерело: engadget 1, 2

