Майбутнє портативних консолей: AMD Z2 Extreme обганяє Core Ultra 7 258V в іграх

Консоль MSI Claw A8 з чипом AMD Ryzen Z2 Extreme / MSI

Мобільному процесору AMD Ryzen Z2 Extreme вдалося випередити Intel Core Ultra 7 258V у сучасних ігрових бенчмарках. Перевага при рівні TDP у 17 Вт склала 8,5%, а при підвищенні до 30 Вт скоротилася до 6%.

За інформацією відомого інсайдера HXL, нещодавно відбулося пряме зіткнення флагманських портативних консолей, оснащених процесорами двох конкурентів: MSI Claw A8 та MSI Claw 8 AI+. У першій встановлено процесор AMD Ryzen Z2 Extreme, у другій — Intel Core Ultra 7 258V.

AMD Ryzen Z2 Extreme@17W (MSI Claw A8)

vs

Intel Core Ultra 7 258V@17W (MSI Claw 8 AI+)https://t.co/dN3oqGzzCX pic.twitter.com/JNmPJHCkjs — HXL (@9550pro) August 3, 2025

Ryzen Z2 Extreme у своєму складі має 8 ядер Zen 5 з підтримкою SMT. Три із них високопродуктивні, а інші енергоефективні. Частота найшвидших може сягати позначки у 5 ГГц. Вбудована графіка процесора базується на архітектурі RDNA 3.5 і має 16 виконавчих блоків. TDP чипа заявлено у діапазоні від 15 Вт до 35 Вт.

Intel Core Ultra 7 258V – це також гібридний CPU, але із чотирма P-ядрами та чотирма E-ядрами, без підтримки hyper-threading. Максимальна робоча частота — 4,8 ГГц. Його вбудована графіка заснована на архітектурі Intel Arc і оперує вісьмома Xe-ядрами. Загальний TDP процесора може варіюватись від 8 Вт до 37 Вт.

Отже, при 17-ватному TDP, який вважається оптимальним для співвідношення продуктивність на ват чип AMD продемонстрував на 8,5% вищу середню частоту кадрів і помітно кращі показники 0,1% Low. З підвищенням TDP до 30 Вт процесору Intel вдалося скоротити відставання до 6%. Схоже, що для Ryzen Z2 Extreme оптимальним є діапазон енергоспоживання до 20 Вт, а подальше його збільшення не дає суттєвого приросту продуктивності.

Також слід зазначити, що рівні TDP обох чипів під час тестування могли відрізнятись один від одного. Бо чип AMD працював із розпаяною окремо оперативною пам’яттю на друкованій платі, тоді як у процесора Intel оперативка “запакована” безпосередньо у корпус CPU. Тобто реальне споживання енергії Ryzen Z2 Extreme могло бути трохи вищим.

Ще у результатах витоку згадується тест-порівняння Ryzen Z2 Extreme зі своїм попередником Z1 Extreme, який виявив перевагу нового покоління до 80%. І на останок відмічається, що Intel Core Ultra 7 258V має кращу продуктивність у максимальному режимі енергозбереження.

Орієнтовні ціни на обидві моделі портативних консолей знаходяться в одному діапазоні — від $900 до $1 000. Однак із погляду продуктивності саме рішення від AMD поки що виглядає більш привабливою покупкою, особливо для тих, хто розраховує на комфортний і плавний геймплей.

Джерело: Tom’s Hardware