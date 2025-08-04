Новини Пристрої 04.08.2025 comment views icon

Майбутнє портативних консолей: AMD Z2 Extreme обганяє Core Ultra 7 258V в іграх

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Олексій Єрін

Автор новин

Майбутнє портативних консолей: AMD Z2 Extreme обганяє Core Ultra 7 258V в іграх
Консоль MSI Claw A8 з чипом AMD Ryzen Z2 Extreme / MSI

Мобільному процесору AMD Ryzen Z2 Extreme вдалося випередити Intel Core Ultra 7 258V у сучасних ігрових бенчмарках. Перевага при рівні TDP у 17 Вт склала 8,5%, а при підвищенні до 30 Вт скоротилася до 6%.

За інформацією відомого інсайдера HXL, нещодавно відбулося пряме зіткнення флагманських портативних консолей, оснащених процесорами двох конкурентів: MSI Claw A8 та MSI Claw 8 AI+. У першій встановлено процесор AMD Ryzen Z2 Extreme, у другій —  Intel Core Ultra 7 258V.

Ryzen Z2 Extreme у своєму складі має 8 ядер Zen 5 з підтримкою SMT. Три із них високопродуктивні, а інші енергоефективні. Частота найшвидших може сягати позначки у 5 ГГц. Вбудована графіка процесора базується на архітектурі RDNA 3.5 і має 16 виконавчих блоків. TDP чипа заявлено у діапазоні від 15 Вт до 35 Вт.

Intel Core Ultra 7 258V – це також гібридний CPU, але із чотирма P-ядрами та чотирма E-ядрами, без підтримки hyper-threading. Максимальна робоча частота — 4,8 ГГц. Його вбудована графіка заснована на архітектурі Intel Arc і оперує вісьмома Xe-ядрами. Загальний TDP процесора може варіюватись від 8 Вт до 37 Вт.

Отже, при 17-ватному TDP, який вважається оптимальним для співвідношення продуктивність на ват чип AMD продемонстрував на 8,5% вищу середню частоту кадрів і помітно кращі показники 0,1% Low. З підвищенням TDP до 30 Вт процесору Intel вдалося скоротити відставання до 6%. Схоже, що для Ryzen Z2 Extreme оптимальним є діапазон енергоспоживання до 20 Вт, а подальше його збільшення не дає суттєвого приросту продуктивності.

Майбутнє портативних консолей: AMD Z2 Extreme обганяє Core Ultra 7 258V в іграх
Графік результатів процесорів у іграх / X

Також слід зазначити, що рівні TDP обох чипів під час тестування могли відрізнятись один від одного. Бо чип AMD працював із розпаяною окремо оперативною пам’яттю на друкованій платі, тоді як у процесора Intel оперативка “запакована” безпосередньо у корпус CPU. Тобто реальне споживання енергії Ryzen Z2 Extreme могло бути трохи вищим.

Ще у результатах витоку згадується тест-порівняння Ryzen Z2 Extreme зі своїм попередником Z1 Extreme, який виявив перевагу нового покоління до 80%. І на останок відмічається, що Intel Core Ultra 7 258V має кращу продуктивність у максимальному режимі енергозбереження.

Орієнтовні ціни на обидві моделі портативних консолей знаходяться в одному діапазоні — від $900 до $1 000. Однак із погляду продуктивності саме рішення від AMD поки що виглядає більш привабливою покупкою, особливо для тих, хто розраховує на комфортний і плавний геймплей.

Джерело: Tom’s Hardware

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