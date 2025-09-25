Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5: +20% продуктивності і +35% енергоефективності

Слідом за MediaTek компанія Qualcomm також представила свій новий флагманський мобільний процесор — Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ця новинка забезпечує помітний стрибок продуктивності та ефективності у порівнянні з попереднім поколінням, яке використовувалося в смартфонах Galaxy S25 Ultra та OnePlus 13.

У центрі платформи лежить CPU Oryon третього покоління з двома Prime-ядрами з частотою до 4,6 ГГц і шістьма ядрами Performance з частотою до 3,62 ГГц. Усього доступно 24 МБ кеш-пам’яті, розділеної між кластерами. Qualcomm заявляє про приріст продуктивності на 20% в однопотокових задачах і на 17% у багатопотокових у порівнянні з Snapdragon 8 Elite Gen 2. Утім, тести Geekbench 6 демонструють ще вищі показники: близько 3 800 балів в однопотоковому режимі та 12 400 у багатопотоковому — це майже на 3 000 більше, ніж у Galaxy S25 Ultra з Snapdragon 8 Elite Gen 3 for Galaxy.

Графічне ядро Adreno нового покоління отримало приріст швидкодії на 23% і енергоефективності на 20%. GPU підтримує апаратне трасування променів, Mesh Shading, а також має нову архітектуру з трьома кластерами, що працюють на частоті до 1,2 ГГц. Додано Adreno High Performance Memory (HPM) — кеш-пам’ять обсягом 18 МБ, яка збільшує пропускну здатність на 38% і знижує затримки, що особливо важливо для тривалих ігрових сесій. Qualcomm також співпрацює з Epic Games у межах програми Unreal x Snapdragon Developer Alliance, оптимізуючи роботу рушія Unreal Engine для мобільних ігор, зокрема Lumen, Nanite і Chaos Physics Engine.

Окремо підкреслюється роль ШІ. Оновлений NPU Hexagon став на 37% швидшим і на 16% ефективнішим. Він тепер працює у тісному зв’язку з ISP для швидшої та якіснішої обробки фото й відео, допомагаючи в автоматичній корекції кольорів, освітлення і різкості. На прикладі було показано генеративне редагування — видалення відблисків та артефактів із зображення в реальному часі. Також NPU забезпечує підтримку ModelBest — агентного ШІ з можливістю навчання прямо на пристрої та пам’яттю минулих діалогів. Цей ШІ може взаємодіяти з локальними застосунками, файлами, соцмережами та навіть виконувати завдання на зразок публікацій чи класифікації фото.

За зв’язок відповідає модем X85 5G з підтримкою частотного діапазону до 6 ГГц та mmWave. У сфері мультимедіа Snapdragon 8 Elite Gen 5 став першою мобільною платформою з підтримкою кодеку Advanced Professional Video (APV), який дозволяє записувати 8K-відео з мінімальними втратами якості.

Новий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 найближчим часом з’явиться в пристроях більш ніж десятка брендів, серед яких Xiaomi, Samsung, OnePlus, Honor, Vivo, Oppo, ZTE та інші. Першими новинку отримають смартфони серії Xiaomi 17.

Джерело: gizmochina, techpowerup