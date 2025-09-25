banner
Новини Технології 25.09.2025 comment views icon

Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5: +20% продуктивності і +35% енергоефективності

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5: +20% продуктивності і +35% енергоефективності

Слідом за MediaTek компанія Qualcomm також представила свій новий флагманський мобільний процесор — Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ця новинка забезпечує помітний стрибок продуктивності та ефективності у порівнянні з попереднім поколінням, яке використовувалося в смартфонах Galaxy S25 Ultra та OnePlus 13.

У центрі платформи лежить CPU Oryon третього покоління з двома Prime-ядрами з частотою до 4,6 ГГц і шістьма ядрами Performance з частотою до 3,62 ГГц. Усього доступно 24 МБ кеш-пам’яті, розділеної між кластерами. Qualcomm заявляє про приріст продуктивності на 20% в однопотокових задачах і на 17% у багатопотокових у порівнянні з Snapdragon 8 Elite Gen 2. Утім, тести Geekbench 6 демонструють ще вищі показники: близько 3 800 балів в однопотоковому режимі та 12 400 у багатопотоковому — це майже на 3 000 більше, ніж у Galaxy S25 Ultra з Snapdragon 8 Elite Gen 3 for Galaxy.

Графічне ядро Adreno нового покоління отримало приріст швидкодії на 23% і енергоефективності на 20%. GPU підтримує апаратне трасування променів, Mesh Shading, а також має нову архітектуру з трьома кластерами, що працюють на частоті до 1,2 ГГц. Додано Adreno High Performance Memory (HPM) — кеш-пам’ять обсягом 18 МБ, яка збільшує пропускну здатність на 38% і знижує затримки, що особливо важливо для тривалих ігрових сесій. Qualcomm також співпрацює з Epic Games у межах програми Unreal x Snapdragon Developer Alliance, оптимізуючи роботу рушія Unreal Engine для мобільних ігор, зокрема Lumen, Nanite і Chaos Physics Engine.

Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5: +20% продуктивності і +35% енергоефективності
Характеристики Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Окремо підкреслюється роль ШІ. Оновлений NPU Hexagon став на 37% швидшим і на 16% ефективнішим. Він тепер працює у тісному зв’язку з ISP для швидшої та якіснішої обробки фото й відео, допомагаючи в автоматичній корекції кольорів, освітлення і різкості. На прикладі було показано генеративне редагування — видалення відблисків та артефактів із зображення в реальному часі. Також NPU забезпечує підтримку ModelBest — агентного ШІ з можливістю навчання прямо на пристрої та пам’яттю минулих діалогів. Цей ШІ може взаємодіяти з локальними застосунками, файлами, соцмережами та навіть виконувати завдання на зразок публікацій чи класифікації фото.

Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5: +20% продуктивності і +35% енергоефективності
Видалення відблисків на фото

За зв’язок відповідає модем X85 5G з підтримкою частотного діапазону до 6 ГГц та mmWave. У сфері мультимедіа Snapdragon 8 Elite Gen 5 став першою мобільною платформою з підтримкою кодеку Advanced Professional Video (APV), який дозволяє записувати 8K-відео з мінімальними втратами якості.

Новий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 найближчим часом з’явиться в пристроях більш ніж десятка брендів, серед яких Xiaomi, Samsung, OnePlus, Honor, Vivo, Oppo, ZTE та інші. Першими новинку отримають смартфони серії Xiaomi 17.

Джерело: gizmochina, techpowerup

Популярні новини

arrow left
arrow right
ARM представила NSS — технологію нейронного масштабування роздільної здатності для слабких пристроїв
Жодних 150%: чип Apple A19 Pro лише на 17% швидший за попередника та відстає від майбутніх конкурентів
Процесори AMD вичавлюють Intel зі Steam з часткою 40%, відеокарти NVIDIA RTX 50 потужно вриваються
Intel показала чип ARM на техпроцесі 18A, але потім видалила відео
Китай наздоганяє AMD: процесор Zhaoxin KH-50000 з 96 ядрами та 12x DDR5 відповідає серверному EPYC 9004
Intel перейменувала старий Core i5-10400 в "новий" Core i5 110
Перша материнська плата Intel Panther Lake — фото і характеристики
Два кроки до смітника: Intel отримала кредитний рейтинг BBB, компанія має проблеми з чипами Panther Lake
Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
Android йде на ПК: Google та Qualcomm розповіли про спільну розробку
Intel Nova Lake: до 52 ядер, +60% продуктивності та новий сокет без оновлення кулера
Новий абсолютний рекорд розгону від Intel Core i9-14900KF — 9130,33 МГц
Зліт ПК-геймінгу: продажі комп’ютерів та компонентів зросли на 35%
Intel готує перший Core Ultra 3 серії 200: 8 ядер, до 4,8 ГГц за €155
Дорожня карта AMD розповідає, коли вийдуть ноутбуки на Zen 6
GPD WIN 5: перша портативна консоль з AMD Ryzen AI Max+ 395 видає понад 200 FPS у Wukong
Майбутнє портативних консолей: AMD Z2 Extreme обганяє Core Ultra 7 258V в іграх
Intel передумала: процесори Nova Lake можуть отримати аналог 3D V-Cache на 144 МБ
Нюанси угоди NVIDIA та Intel: спільні процесори розробляють вже рік, Трамп тут ні до чого, але уряд США зрадів
Невмирущі AM4 та Zen 4: AMD представила 4 процесора для старої і нової платформи
Fabric8Labs анонсує 3D-друк радіаторів прямо на процесорах — "піксельна точність", оптимізована мікроструктура
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати