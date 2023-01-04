LG анонсувала лінійку OLED-телевізорів 2023 року – знову обіцяють підвищену яскравість та покращену webOS

На виставці CES 2023 компанія LG представила лінійку OLED телевізорів, які стануть доступні споживачам цього року. Телевізори модельного ряду 2023 року отримали незначні поліпшення в порівнянні з попередниками. Пристрої серії G3 отримали вищу яскравість зображення та покращені можливості програмної платформи webOS. Фактично, такий же перелік покращень був заявлений і минулого року.

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Згідно з пресрелізом LG, лінійка G3 приходить на зміну G2 і «включає зовсім нову архітектуру управління освітленням та алгоритми посилення освітленості для збільшення яскравості до 70%». Це число порівнюється зі «звичайним» OLED-дисплеєм – наприклад, з торішньою серією B2 – так що не варто очікувати 70-відсоткового стрибка порівняно з G2. Але зображення буде яскравішим, ніж у G2. Також компанія стверджує, що «при настінному монтажі немає видимого зазору» для телевізорів G3.

Серія OLED-телевізорів C3 пропонує найкращий баланс продуктивності та ціни. У цьому випадку яскравість зображення буде не такою визначною, як у G3. Але користувачі отримають ту ж підтримку HDMI 2.1a та деякі функції покращення зображення. Вони стали можливими завдяки новому чипу α9 AI Processor Gen6.

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Наприклад, функція AI Picture Pro пропонує покращене масштабування для більшої чіткості та покращене динамічне зіставлення тонів, «яке допомагає розкрити глибину та деталізацію кожного кадру». Ця функція також виявляє важливі об’єкти в кадрі, такі як обличчя людей, щоб надати їм більш реалістичну якість обробки HDR. Водночас функція LG AI Sound Pro забезпечує глибше занурення в контент завдяки багатоканальному звуковому оточенню 9.1.2. Слід зазначити, що LG робила аналогічні заяви про виявлення об’єктів та покращення сцени за допомогою ШІ також і для попередніх моделей.

Телевізійна програмна платформа webOS отримала деякі зміни інтерфейсу користувача. Наприклад, розділ Quick Cards групує застосунки та сервіси за тематичними категоріями, такими як домашній офіс, ігри, спорт та музика. LG стверджує, що рекомендації в багатьох каруселях контенту в WebOS будуть краще персоналізовані.

Додатково OLED-дисплеї LG 2023 року підтримуватимуть функцію QMS-VRR, яка покликана забезпечити швидке перемикання мультимедіа й усунути появу чорного екрана при перемиканні між різними частотами кадрів відео. Функція Game Optimizer дозволяє користувачам швидко вибирати ігрові функції та перемикатися між ними. Game Optimizer також пропонує налаштування G-SYNC Compatible, FreeSync Premium та VRR.

Джерело: The Verge