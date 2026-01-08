LG показала OLED телевізор-шпалери завтовшки 9 мм — без дротів і з рекордною яскравістю

LG OLED evo W6 — найтонший у світі бездротовий OLED-телевізор

На виставці CES 2026 компанія LG представила оновлену лінійку OLED-телевізорів. Головною зіркою презентації став LG OLED evo W6 — телевізор серії Wallpaper, який повернувся у повністю оновленому вигляді. Це справжній бездротовий OLED-телевізор, який поєднує ультратонкий дизайн, передачу сигналу без дротів і нову технологію зображення Hyper Radiant Color.

LG OLED evo W6

LG вперше показала дизайн Wallpaper ще у 2017 році. Тепер компанія поєднала цю ідею з технологією True Wireless і сучасними напрацюваннями у сфері OLED.

LG OLED evo W6 створили так, щоб він буквально зливався зі стіною. Товщина корпусу становить лише 9 мм. Інженери досягли цього завдяки повній переробці внутрішньої конструкції та зменшенню ключових компонентів. Водночас телевізор зберіг жорсткість і надійність.

Оновлене настінне кріплення дозволяє екрану щільно прилягати до стіни по всій площині без зазорів і виступів. Таким чином LG реалізує ідею “телевізора-шпалер”.

Усі порти та роз’єми винесли в окремий блок Zero Connect Box на основі технології LG True Wireless. Його можна розмістити на відстані до 10 метрів від екрана. Відео та аудіо передаються без дротів у 4K-якості без помітних втрат. LG підкреслює, що W6 — найтонший у світі справжній бездротовий OLED-телевізор.

“Телевізор Wallpaper втілює гармонійне поєднання нашого лідерства у сфері Бездротових телевізорів, інновацій у форм-факторі та 13-річного досвіду досконалості OLED”, — зазначив Пак Хьонґ-се, президент підрозділу LG Media Entertainment Solution Company. “LG і надалі підвищує планку для OLED-телевізорів, формуючи стандарт того, яким має бути майбутнє”.

Hyper Radiant Color

LG також представила нову технологію Hyper Radiant Color. Вона покращує чорний колір, яскравість і точність передачі кольорів. Також технологія зменшує відблиски від зовнішнього освітлення.

Як заявляє виробник, телевізор Wallpaper став найяскравішим за всю історію серії. Завдяки Brightness Booster Ultra він досягає яскравості до 3,9 раза вищої, ніж у звичайних OLED-телевізорів.

LG розробила спеціальний екран із найнижчим рівнем відбиття серед усіх телевізорів бренду, в ця модель отримала першу в галузі сертифікацію Reflection Free Premium від Intertek. Якість чорного та кольорів підтвердила UL Solutions.

Процесор α11 AI Gen3 і Dual AI Engine

За обробку зображення відповідає новий процесор α11 AI Gen3. Його нейронний блок став у 5,6 раза потужнішим. Це дозволило LG реалізувати систему Dual AI Engine. Вона одночасно зменшує шум і зберігає природну текстуру кадру. Як заявляє розробник, зображення виглядає деталізованим, але не перенасиченим різкістю, а картинка залишається живою і збалансованою.

LG Gallery+

Сервіс LG Gallery+ доповнює концепцію Wallpaper і дозволяє телевізору стати елементом декору. Користувачі отримують доступ до понад 4500 візуальних матеріалів. Це сцени з фільмів, ігрова графіка, авторські фото та зображення, створені за допомогою генеративного ШІ. Контент можна доповнити фоновою музикою під настрій. LG Gallery+ працює у всій лінійці телевізорів LG, включно з моделлю Wallpaper.

Функції для геймерів

LG OLED evo W6 підтримує зображення 4K з частотою 165 Гц. Є сумісність із NVIDIA G-SYNC Compatible та AMD FreeSync Premium, що гарантує плавну картинку без розривів.

Час відгуку панелі становить 0,1 мс. Також доступний Auto Low Latency Mode.

webOS

Платформа webOS робить телевізор персональним для кожного члена родини. Функція Voice ID розпізнає користувача за голосом і відкриває його профіль із власними застосунками та віджетами.

Multi-AI поєднує Google Gemini та Microsoft Copilot у телевізорі. Користувач може ставити запитання голосом і отримувати персоналізовані відповіді. AI Concierge допомагає швидко знаходити інформацію про контент. Функція In This Scene показує дані про акторів і пов’язані матеріали та дозволяє створювати зображення за допомогою ШІ.