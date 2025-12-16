На глядачів телевізорів LG напав Copilot: його неможливо видалити з webOS

Microsoft Copilot з'явився на головному екрані смарттелевізорів LG

Власники розумних телевізорів LG зіткнулися з несподіваним сюрпризом після чергового оновлення webOS. Разом із ним на деяких моделях автоматично з’явився Microsoft Copilot — і без будь-якої можливості повністю його видалити. Користувачі помітили нову плитку, закріплену прямо на головному екрані поруч із сервісами на кшталт Netflix чи YouTube. Але на відміну від них, Copilot не піддається деінсталяції.

Перші масові скарги з’явилися на Reddit. Публікація з фото Copilot на домашньому екрані телевізора набрав понад 35 тис. вподобайок у спільноті r/mildlyinfuriating. Водночас сотні коментарів підтвердили, що після встановлення свіжого оновлення webOS, Copilot з’являється сам собою.

Формально LG не приховувала таких планів. Компанія ще раніше заявляла про інтеграцію Microsoft Copilot у webOS у межах стратегії AI TV. На CES 2025 LG описувала Copilot як частину розширеного AI Search — сервісу, який має відповідати на запитання та давати рекомендації з використанням ШІ від Microsoft. Проте на практиці користувачі бачать радше ярлик на вебверсію Copilot, а не повноцінний нативний застосунок, про який говорили зі сцени.

Головна проблема для власників телевізорів — не стільки функціональність Copilot, скільки сам факт примусового встановлення. У довідці LG зазначено, що деякі системні або попередньо встановлені застосунки не можна видалити — лише приховати. Судячи з відгуків, саме до цієї категорії тепер належить і Copilot. Аналогічна ситуація трапляється й у конкурентів: наприклад, окремі моделі телевізорів Samsung уже постачаються з інтегрованим Gemini.

Реакція користувачів переважно негативна. Люди дедалі більше втомлюються від того, що ШІ-функції нав’язують без їхньої згоди. Розумні телевізори давно перетворилися на платформи для реклами, збору даних і сервісів, а тепер до цього списку активно додають і ШІ. Хоча LG дозволяє вимкнути окремі ШІ-опції, зокрема голосове розпізнавання чи персоналізацію, це жодним чином не прибирає сам Copilot з інтерфейсу.

Фактично єдиний спосіб мінімізувати його присутність зараз — від’єднати телевізор від інтернету. Інших варіантів LG не пропонує. Чи піде компанія на поступки й дозволить повністю вимикати або видаляти Copilot у відповідь на критику — питання відкрите, але наразі це виглядає малоймовірним.

Ситуація з Copilot на телевізорах LG яскраво показує загальну тенденцію ринку: виробники дедалі активніше просувають сторонні застосунки у своїх пристроях без можливості деінсталяції, навіть якщо користувачі цього не просили. Нагадаємо, нещодавно Індія намагалася примусити виробників встановляти державний застосунок на всі нові смартфони, що продаються в країні. А Xiaomi за замовчуванням встановлюватиме криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року.

