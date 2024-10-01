Лімітовану PS5 Pro в Японії продають лише власникам акаунтів PSN із 30+ годинами гри

Японський підрозділ Sony запровадив особливі умови для охочих придбати ювілейну версію PS5 Pro 30th Anniversary Edition.

За інформацією вебсайту Automaton, на японській сторінці PlayStation зазначено, що право на передзамовлення мають лише власники облікових записів PSN, зареєстрованих у Японії. Крім того, на цих акаунтах має бути зафіксовано щонайменше 30 годин гри на PS4 або PS5 у період із лютого 2014 року до 19 вересня 2024 року.

Ситуація з передзамовленнями у західних країнах розгорталася інакше. Там обмежена серія PS5 Pro 30th Anniversary Limited Edition Bundle розпродалася за лічені секунди. Перекупники миттєво виставили консолі на eBay за значно завищеними цінами.

Старт передзамовлень на ювілейну версію PS5 Pro відбувся 26 вересня. Придбати консоль можна було лише через PlayStation Direct за ціною $999,99 (£959,99 або €1099,99). Особливістю цієї версії є ретро-дизайн і колірна гама, що нагадує оригінальну PlayStation. Sony випустить лише 12 300 лімітованих консолей для глобального ринку.

Нагадаємо, нещодавно закордонні видання опублікували перші огляди PlayStation 5 Pro після презентації Sony для преси. Журналісти мали змогу протестувати нову консоль та порівняти її можливості зі стандартною PS5.

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Джерело: IGN