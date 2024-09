«Як оновити відеокарту на ПК»: головне з перших оглядів PlayStation 5 Pro

Провідні закордонні видання опублікували перші огляди PlayStation 5 Pro після презентації Sony для преси. Журналісти мали змогу протестувати нову консоль та порівняти її можливості зі стандартною PS5.

Оглядачі одностайно відзначають, що ігри на PS5 Pro демонструють значно кращу якість графіки та вищу частоту кадрів. Нова консоль здатна забезпечити 60 кадрів на секунду або більше з рівнем деталізації, який відповідає режиму «Якість» на звичайній PS5.

Журналіст The Verge зауважив, що покращення графіки особливо помітні зблизька. Під час презентації Sony навмисно розташувала представників преси якомога ближче до 4K-телевізорів, щоб вони могли краще оцінити різницю. Проте з відстані кількох метрів відмінності стають менш очевидними.

Оглядач Engadget поділився враженнями від двогодинного тестування PS5 Pro в студії Sony в Сан-Матео (США). Він зазначив, що перехід з 30 кадрів на секунду на стандартній PS5 до 60 кадрів на PS5 Pro — причому з тією ж або навіть вищою роздільною здатністю — став для нього переконливим аргументом на користь нової консолі. Особливо помітною різниця була в грі The Last of Us Part II Remastered, де журналіст зміг порівняти режим «Якість» з роздільною здатністю 4K/30fps на звичайній PS5 та 4K/60fps на PS5 Pro.

Розробники по-різному підійшли до використання додаткової потужності PS5 Pro. Наприклад, команда Insomniac зосередилася на покращенні дальності промальовування та підвищенні роздільної здатності віддалених об’єктів у грі Spider-Man 2. Результатом стала чітка деталізація під час польотів між хмарочосами Мангеттену без легкої розмитості, присутньої у стандартній версії.

F1 24 тепер може використовувати трасування променів з роздільною здатністю 4K/60fps під час перегонів. Різниця між версіями з трасуванням променів та без нього разюча. Режим продуктивності гри здатний досягати 4K/120fps на Pro, тоді як на поточних моделях він обмежений 1440p.

Онлайн курс UI/UX Design Pro від Hillel IT School. Навчіться проєктувати інтерфейси з урахуванням поведінки користувачів, розв'язувати їх проблеми через Customer Journey Mapping, створювати дизайн-системи і проводити дослідження юзабіліті, включаючи проєктування мобільних додатків для Android та iOS і розробку UX/UI на основі даних! Дізнатися більше

Експерти з Digital Foundry порівнюють придбання PS5 Pro з оновленням відеокарти на комп’ютері. На їхню думку, нова консоль відкриває додаткові можливості: підвищену частоту кадрів, покращену деталізацію та ефекти трасування променів. Олівер Маккензі з DF вважає, що для тих, хто використовує PlayStation як основну ігрову платформу, купівля PS5 Pro цілком виправдана.

Технологія масштабування зображення PSSR, за словами фахівців, працює добре і без критичних візуальних артефактів. Вона стабільно покращує загальну якість зображення, хоча поки що поступається DLSS за ефективністю.

Попри загальне підвищення продуктивності, PS5 Pro має ті самі обмеження процесора, що й стандартна версія. Тому в іграх з високим навантаженням на CPU, як-от Dragon’s Dogma 2, нова консоль може не забезпечувати стабільні 60 кадрів на секунду.

Нагадаємо, на State of Play 2024 компанія Sony оголосила сім нових ігор, які отримають покращення для консолі PlayStation 5 Pro.