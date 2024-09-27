Лімітовану PlayStation 5 Pro розібрали за хвилини — тепер консолі перепродають на Ebay за $5000-13000

Sony анонсувала лімітовану колекцію PlayStation 5 Pro до 30-річчя бренду, і зі старту передзамовлень в деяких країнах її очікувано розібрали за лічені хвилини — дехто вже продає консолі на альтернативних торгових майданчиках з великою націнкою.

Початково лімітована PlayStation 5 Pro була доступна для передзамовлень через PlayStation Direct по всій Великій Британії та у Єврозоні за ціною у £959,99 / €1099,99 (загалом по світу доступно 12 300 лімітованих консолей в ретро-кольорах).

За даними IGN, усі PS5 Pro з колекції 30th Anniversary Limited Edition Bundle розібрали за лічені хвилини, і тепер на eBay перекупи продають консолі за ціною від £4 000 до £10 000 ($5000-13000).

Фактично в цих продавців на руках консолей немає — вони перепродають свої передзамовлення. Паралельно на eBay почали додавати оголошення, які застерігають потенційних покупців від пропозицій перекупів.

Ювілейні PS5 Slim, які також доволі швидко розібрали на сайті Sony, коштували $500, тоді як зараз перекупи просять за них від $1500, зазначає Kotaku.

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Нагадаємо, що передзамовлення на PlayStation 5 Pro в Україні, ймовірно, відкриються 10 жовтня (принаймні цю дату згадують на сайтах деяких офіційних ритейлерів), тоді як відвантажувати консолі клієнтам, за даними наших джерел, почнуть 10 листопада (у світі офіційні продажі стартують на три дні раніше).

Щодо ювілейної версії PS5 Pro, то вона скоріш за все в Україну не надійде (за даними спільноти PlayStation Україна), але, ймовірно, буде доступна лімітована PlayStation 5 Slim та аксесуари. Ось попередні ціни: