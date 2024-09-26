Новини Ігри 26.09.2024 о 14:50 comment views icon

Передзамовлення PS5 Pro в Україні стартують 10 жовтня — на два тижні пізніше, ніж очікувалось

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Передзамовлення PS5 Pro в Україні стартують 10 жовтня — на два тижні пізніше, ніж очікувалось

26 вересня по всьому світу стартували передзамовлення консолі PS5 Pro — очікувалось, що не відстане й Україна, утім дива не сталось.

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За інформацією спільноти PlayStation Україна передзамовлення в офіційних українських ритейлерів відкриються на два тижні пізніше — 10 жовтня, коли завершаться ексклюзивні передзамовлення в PlayStation Direct. Цю дату підтвердили й на офіційному сайті мережі магазинів Цитрус.

Водночас деякі регіональні сайти Sony не впорались з великим напливом охочих передзамовити нову консоль — зокрема італійський та німецький.

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Нагадаємо, що офіційні продажі PS5 Pro стартують 7 листопада — за ціну у $699,99 клієнтам запропонують потужніший графічний процесор, передове трасування променів та ШІ-апскейлінг (також Sony анонсувала, що «приблизно 40–50 ігор» отримають оновлення для PS5 5 Pro вже на момент запуску). Водночас інформація про відсутність дисководу збурила геймерів і наступного дня усі знімні дисководи для PS5 повністю розкупили на Best Buy.

Також на честь свого 30-річчя Sony випустить лімітовану версію консолей та аксесуарів — деякі надійдуть і на український ринок (окрім PS5 PRO 30th Anniversary Limited Edition). Ось попередні ціни, які надала спільнота PlayStation Україна:

  • Ігрова консоль PlayStation 5 Slim Digital Edition 30th Anniversary Limited Edition — 24 999 грн
  • Геймпад PlayStation 5 Dualsense 30th Anniversary Limited Edition — 3 599 грн
  • Геймпад PlayStation 5 Dualsense Edge 30th Anniversary Limited Edition — 11 199 грн
  • PlayStation Portal 30th Anniversary Limited Edition — 11 399 грн

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