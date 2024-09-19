PlayStation випустить PS5 Pro в ретро-стилі до свого 30-річчя

Компанія Sony анонсувала випуск спеціальної ретро-колекції PlayStation 5 та аксесуарів до 30-річчя бренду. Ця серія привертає увагу своїм класичним дизайном і обмеженим тиражем.

Нова колекція відтворює стиль оригінальної PlayStation. Консолі та аксесуари виконані в культовому сірому кольорі першої PlayStation і прикрашені різноколірним логотипом, який добре знайомий фанатам бренду. Такий дизайн викликає ностальгію в гравців, які виросли з PlayStation. Хідеакі Нішіно, генеральний директор підрозділу платформ PlayStation, прокоментував:

«Щоб відзначити 30-річний ювілей, ми створили щось особливе, що вшановує історію та радість, яку PlayStation подарувала всім нам».

До набору PS5 Pro з ювілейної колекції входять: консоль, два контролери, зарядна станція для контролерів, підставка для консолі, наліпка та відповідна кришка для версії з дисководом. Sony також пропонує інші продукти із цієї серії, про які можна почитати у блозі компанії.

Передзамовлення на колекцію розпочнуться 26 вересня. Sony не оголосила ціни на продукти з ювілейної серії. Важливо зазначити, що набір PS5 Pro випустять обмеженим тиражем — лише 12 300 одиниць.

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Нагадаємо, Sony нещодавно офіційно представила оновлену версію своєї флагманської консолі — PlayStation 5 Pro. І презентація цієї консолі викликала бурхливу реакцію геймерської спільноти.

Джерело: The Verge