Вийшов перший трейлер комедії "Запрошення" з Пенелопою Крус, Едвардом Нортоном та Сетом Рогеном

Олександр Федоткін

Кадр з фільму "Запрошення" / A24

З’явився перший трейлер фільму “Запрошення” — нової режисерської роботи Олівії Вайлд.


Вайлд також зіграла одну з головних ролей разом з Пенелопою Крус, Едвардом Нортоном та Сетом Рогеном. Сценаристами виступили Вілл Маккормак і Рашида Джонс.

Фільм фактично ремейк іспанської стрічки “Люди зверху”. За сюжетом, дві пари, що проживають по сусідству в одному будинку, збираються на вечерю. Джо та Анджела, яких грають Вайлд та Роген, перебувають на межі розриву. Між ними все йде до розлучення. Однак з появою їхніх сусідів у виконанні Едварта Нортона та Пенелопи Крус, все, що могло піти не так, стане ще гірше.


Стрічку продюсують Девід Пермут, Меган Еллісон і Бен Браунінг, а права на показ придбала  A24. В рамках цього проєкту Олівія Вайлд співпрацює з Меган Еллісон та компанією Annapurna, з якими працювала над своєю дебютною режисерською роботою “Booksmart“. 

“Запрошення” отримала 91% позитивних відгуків за результатами 32 рецензій, опублікованих після прем’єрного показу на фестивалі Санденс. В одній з рецензій кінокритик Гленн Гарнер відзначає, що фільм “досліджує динаміку інтимних відносин з відвертою та зворушливою чесністю”.

Раніше ми писали, що Олівія Вайлд зрежисує комікс “Avengelyne” — від творця Дедпула Роба Лайфелда. Між тим та сама студія A24 нещодавно випустила трейлер фільму “Залаштунки”, заснованого на популярному YouTube-серіалі режисера Кейна Парсонса.

Джерело: Deadline

