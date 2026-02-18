tradfi
Новини Крипто 18.02.2026 comment views icon

Лише 1% трейдерів Pump.fun заробляють понад $500 — решта в мінусі

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин


Depositphotos

Абсолютна більшість трейдерів на платформі Pump.fun у програші: щоб потрапити до топ‑1%, потрібно показати всього $500 прибутку. Решта заробляє значно менше або взагалі фіксують збитки, як свідчать дані блокчейн‑аналітики.


Згідно з оглядом реалізованих прибутків трейдерів на Solana‑базованому майданчику Pump.fun, $500 прибутку є достатнім орієнтиром для входження до першості найуспішніших гаманців за останній місяць. При цьому 99% трейдерів заробили менше ніж $500, а 42% учасників зафіксували чисті збитки за той самий період. Крім того, лише 4 гаманці (приблизно 0,002%) змогли заробити понад $50 тис.

На більш широкому часовому горизонті дані з Dune Analytics показують, що майже 99,6% трейдерів Pump.fun не змогли отримати понад $10 тис. прибутку за весь час, що свідчить про надзвичайно високу концентрацію доходів у вузького кола користувачів. Лише близько 0,4% адрес перевищили $10 тис. прибутку, ще менше — 0,048% трейдерів мали більше ніж $100 тис., і всього приблизно 0,00217 % гаманців отримали понад $1 млн.


Дані: Х

Результати таких статистичних підрахунків пояснюють, чому на Pump.fun часто говорять про складність отримання значних доходів серед роздрібних трейдерів. Дані розрізняються залежно від методології підрахунку прибутків, але загальна картина залишається сталою: лише незначна частина користувачів фіксує великі прибутки, тоді як абсолютна більшість — або отримує невеликі доходи, або зазнає збитків.

Окремі аналітичні звіти також підтверджують, що частка трейдерів із більшими доходами дуже мала: з понад 270 тис. активних адрес у деяких вибірках близько 130 тис. знайшли себе “в плюсі”, але лише незначна кількість трейдерів отримала прибутки 6х-7х. Наприклад, менш ніж 400 гаманців заробили понад $100 тис., а близько 30 — понад $1 млн.



Дані: Х

Загалом ці дані свідчать про гостре розшарування результатів торгівлі на платформі Pump.fun: навіть у випадках, коли деякі трейдери отримують великі прибутки, абсолютна більшість користувачів не досягає значних фінансових результатів. У середньостроковій перспективі Pump.fun, ймовірно, збереже статус платформи з високою активністю та обсягами, однак навряд чи це буде означати велику дохідність. Без зміни ринкових умов і поведінки користувачів структура прибутків залишатиметься незмінною — з перевагою невеликої групи трейдерів і високими ризиками для більшості учасників.

Друге дихання Pump.fun: перехід від мемкоїнів до практичних токенів, а також аірдроп PUMP

Джерело: CryptoHedge.com

