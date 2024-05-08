Лише eSIM – нові iPad Pro та iPad Air залишились без фізичного слота для SIM-карт

Нові планшети iPad Pro (M4) та iPad Air вже доступні для замовлення, й на сайті Apple розкривається деяка додаткова інформація про ці пристрої, яка не була згадана під час анонсу.

Таким чином з’ясувалося, що в новинках відбулися зміни в роботі модуля мобільного зв’язку. Отже, інженери вилучили в iPad Pro (M4) та iPad Air 6 фізичний слот для встановлення SIM-карти. Тепер в моделях з підтримкою мобільного зв’язку доступна можливість використання виключно eSIM. Це важлива деталь для тих користувачів, хто звик міняти фізичні SIM-карти на своїх пристроях.

eSIM являє собою віртуальну SIM-карту, вбудовану безпосередньо в мобільний пристрій. Вся необхідна ідентифікаційна інформація зберігається в мініатюрному чипі. Такий підхід дозволяє трохи спростити конструкцію пристрою. Адже відпадає необхідність в розміщенні фізичного слота для SIM-карти, завдяки чому можна оптимізувати розміщення інших внутрішніх компонентів. Найбільше це актуально для компактних гаджетів, де кожен міліметр – на вагу золота.

Водночас такий підхід може створювати незручності для тих користувачів, яким необхідно переносити мобільний номер (і, відповідно, SIM-карту) між різними пристроями.

Джерело: 9to5mac

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