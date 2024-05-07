Apple представила iPad Pro OLED 11” та 13”: процесор M4, товщина лише 5,1 мм за ціною від $999

На презентації «Let Loose» Apple представила новий iPad Pro з OLED-екраном. Планшети з діагоналлю 13” та 11” мають свіжий дизайн, потужнішу начинку та стали тоншими ніж будь-коли. Нові екрани забезпечують ідеальні чорні відтінки, кращу насиченість кольорів та контрастність.

Apple оновила модулі камери iPad Pro, вони кращі зображення, а адаптивний спалах покращує сканування документів. Фронтальна камера переміщується на горизонтальний край, що дає кращу перспективу для відеовикликів.

Екран Apple iPad Pro має подвійну OLED-структуру, яка дозволяє дисплею досягати 1000 ніт пікової яскравості та 1600 ніт для вмісту HDR. Більша модель має товщину всього 5,1 мм — Apple каже, що це її найтонший пристрій (iPad Pro 11” — 5,3 мм). Матове покриття екрана з нанотекстурою вперше доступне на iPad Pro. Обидва варіанти iPad Pro тепер запропонують однаковий рівень якості дисплея. Починаючи з 2021 року, більша 12,9”модель мала екран Mini LED, кращий ніж в меншого iPad Pro за багатьма параметрами.

Apple відмовилася від чипа M3 для iPad Pro та оснастила планшети своїм найновішим процесором M4. За твердженнями Apple, процесор у 2-4 швидший, ніж M2 в iPad Pro попереднього покоління, зокрема в іграх. Теплові характеристики також покращилися на 20%. Новий графічний процесор вперше забезпечує апаратне трасування променів і сітчасте затінення в iPad із загалом до 4 разів швидшим рендерингом порівняно з M2. Новий Neural Engine роблять чип M4 «нечувано потужним чіпом для ШІ», за словами Apple.

Нові iPad Pro також отримали оновлення аксесуарів. Клавіатура Magic Keyboard має краще покриття, алюмінієвою підставкою для рук та ряд функціональних клавіш. Apple Pencil Pro підтримує жести стискання, тактильний відгук, гіроскоп та відстеження Find My Location.

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Базова місткість накопичувача даних для обох iPad Pro становить 256 ГБ, максимальна — 2 ТБ. Ціни починаються від $999 (11”) та $1299 (13”). Обидва доступні для попереднього замовлення відсьогодні та будуть доступні в магазинах 15 травня. Apple iPad Pro 13” з 5G та нанотекстурним скляним покриттям, коштуватиме $2599.

Джерела: Apple, The Verge, 9to5mac

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