Apple оновила iPad Air: чип M2, додаткова 13-дюймова версія та підтримка Apple Pencil Hover

Під час проведення презентації Let Loose компанія Apple оновила свій планшет iPad Air. Вперше ця серія представлена в моделях з двома різними розмірами дисплея – на додачу до стандартної 11-дюймової версії компанія також підготувала 13-дюймовий варіант.

Обидві версії використовують процесор Apple M2. Він забезпечує приріст продуктивності до 50% у порівнянні з M1. iPad Air 2024 року отримали в базовій версії сховище місткістю 128 ГБ – вдвічі більше у порівнянні з моделлю 2022 року. Топова версія може похвалитися сховищем місткістю 1 ТБ. Як і раніше, новинки використовують сенсор Touch ID в кнопці живлення.

Користувачам пропонуються стерео динаміки у верхній та нижній частинах корпусу, одиночна 12-мегапіксельна основна камера та 12-мегапіксельна фронтальна камера. Остання розміщена в довгій грані корпусу. Ще одним нововведенням в iPad Air стала підтримка функції Apple Pencil Hover, яка раніше була ексклюзивною для лінійки iPad Pro. Водночас дві нові версії iPad Air можуть використовувати наявні аксесуари Apple Magic Keyboard для iPad Pro.

Нові планшети iPad Air 2024 року вже доступні для замовлення на сайті Apple. Ціна базової 11-дюймової моделі починається з $599, а за 13-дюймову версію доведеться викласти від $799. На вибір користувачів пропонуються блакитний, фіолетовий, жовтий (зоряне світло) та космічний сірий кольори.

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Джерело: The Verge

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