Люди все ще кращі: програміст обійшов ШІ OpenAI у 10-годинному марафоні кодування

Пшемислав «Psycho» Дембяк, 42-річний програміст з польської Гдині, переміг ШІ OpenAI на конкурсі AtCoder World Tour Finals (AWTF) 2025 у матчі «Люди проти ШІ».

AWTF в Токіо вважається одним із найпрестижніших турнірів з програмування у світі. Він запрошує лише 12 найкращих програмістів-людей — і вперше запросив учасника-ШІ. Після 10-годинного марафону кодування програміст з Польщі випередив ШІ приблизно на 9,5% та посів перше місце, а модель від OpenAI обійняла друге.

OpenAI виступила спонсором змагання. Сем Альтман поздоровив переможця. Як повідомляє Tom’s Hardware, очікується, що провідна модель штучного інтелекту OpenAIAHC домінуватиме на ринку.

Update: I’m alive and well

The results are official now and my lead over AI increased from 5.5% to 9.5%😎

Honestly, the hype feels kind of bizarre. Never expected so many people would be interested in programming contests. Guess this means I should drop in here more often👀 pic.twitter.com/RsLD8lECNq

— Psyho (@FakePsyho) July 17, 2025