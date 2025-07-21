Люди все ще кращі: програміст обійшов ШІ OpenAI у 10-годинному марафоні кодування

Офіційний переможець AWTF 2025 Пшемислав «Psycho» Дембяк / X

Пшемислав «Psycho» Дембяк, 42-річний програміст з польської Гдині, переміг ШІ OpenAI на конкурсі AtCoder World Tour Finals (AWTF) 2025 у матчі «Люди проти ШІ».

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

AWTF в Токіо вважається одним із найпрестижніших турнірів з програмування у світі. Він запрошує лише 12 найкращих програмістів-людей — і вперше запросив учасника-ШІ. Після 10-годинного марафону кодування програміст з Польщі випередив ШІ приблизно на 9,5% та посів перше місце, а модель від OpenAI обійняла друге.

good job psyho https://t.co/CDPUOaF9qn — Sam Altman (@sama) July 16, 2025

«Людство перемогло (поки що!). Я геть виснажений. Я думаю, що спав 10 годин за останні 3 дні, я ледве живий. Детальніше про конкурс напишу, коли трохи відпочину. Щоб було зрозуміло, це попередні результати, але моя перевага має бути достатньо великою», — написав Дембяк в X.

OpenAI виступила спонсором змагання. Сем Альтман поздоровив переможця. Як повідомляє Tom’s Hardware, очікується, що провідна модель штучного інтелекту OpenAIAHC домінуватиме на ринку.

Update: I’m alive and well The results are official now and my lead over AI increased from 5.5% to 9.5%😎 Honestly, the hype feels kind of bizarre. Never expected so many people would be interested in programming contests. Guess this means I should drop in here more often👀 pic.twitter.com/RsLD8lECNq — Psyho (@FakePsyho) July 17, 2025

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«Оновлення: Я живий і здоровий. Результати вже офіційні, і моя перевага над ШІ збільшилася з 5,5% до 9,5%. Чесно кажучи, цей галас виглядає якось дивно. Ніколи не очікував, що стільки людей зацікавляться конкурсами програмування. Мабуть, це означає, що мені варто частіше заглядати сюди».

Перемогу Дембяка забезпечив його інноваційний евристичний підхід: використання коротких шляхів розв’язання та обґрунтованих здогадок. Адміністратор конкурсу Йоічі Івата похвалив метод та зазначив, зазначив, що хоча штучний інтелект швидший у сирій оптимізації, він «не дотягував до людської креативності».

Фінал світового туру AtCoder (AWTF) є завершальним етапом змагань з евристичного програмування, які зосереджені на розв’язанні складних проблем, а не на тривіальних завданнях. Цьогорічний челендж полягав у прокладанні шляху робота в сітці 30×30 з використанням найменшої можливої кількості ходів. Це NP-складне завдання оптимізації з незліченною кількістю можливих результатів. Без доступу учасників до зовнішніх бібліотек чи документації успіх залежить від інтуїції, креативності та адаптивності — якостей, з якими людина все ще може перевершити швидкість і точність моделей штучного інтелекту.

Пшемислав Дембяк — колишній інженер OpenAI, котрий допомагав розробляти OpenAI Five (штучний інтелект для Dota 2), та постійний учасник та багаторазовий переможець подібних змагань. Він змагався лише з використанням Visual Studio Code з базовим автозаповненням. Програміст визнав, що штучний інтелект довів його до межі можливостей. Ближче до кінця 10-годинного марафону він обігнав OpenAIAHC, здобувши перемогу та приз у розмірі 500 000 єн (близько $3370).