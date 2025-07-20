Новини Технології 20.07.2025 comment views icon

Гейб Ньюелл з Valve: «Люди, котрі не вміють програмувати, але користаються ШІ, стануть ефективнішими, ніж програмісти»

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Андрій Русанов

Редактор новин

Гейб Ньюелл з Valve: «Люди, котрі не вміють програмувати, але користаються ШІ, стануть ефективнішими, ніж програмісти»
Гейб Ньюелл / Valve

У ще одній частині інтерв’ю з ютубером Залкаром Салієвим співзасновник Valve Гейб Ньюелл розмірковує про ШІ та програмування.

Відеоблогер запитав у Ньюелла, чи мають молоді люди, котрі розглядають програмування як фах, надавати перевагу вивченню технічної сторони, або ж їм краще зосередитися на найкращому способі використання допоміжних інструментів?

«Я думаю, що це і те, й інше. Чим краще ви розумієте, що лежить в основі цих сучасних інструментів, тим ефективніше ви можете їх використовувати. Але я думаю, що ми опинимося в цій кумедній ситуації, коли люди, які не вміють програмувати, але використовують штучний інтелект для розвитку своїх програмістських здібностей, стануть ефективнішими розробниками цінності, ніж люди, котрі програмують вже десять років», — відповів Ньюелл.

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Втім, бізнесмен наголошує, що це не або/або. Якщо хтось хоче отримати максимум від використання штучного інтелекту, йому потрібно буде певне розуміння того, що лежить в основі.

«Навіть якщо ви звичайний користувач інструментів, ви виявите, що переваги використання цих інструментів дуже й дуже високі. Але ваша здатність використовувати ці інструменти покращуватиметься, щобільше ви розумітимете основні методи та спосіб мислення людей, які розробляють системи машинного навчання. Тож я думаю, що це і те, й інше, і що ці речі дуже доповнюють одна одну», — пояснює Ньюелл.

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Гейб Ньюелл загалом загалом позитивно ставиться до штучного інтелекту. Втім, Valve фактично не надто схильна до використання технології ШІ. Натомість вона є співзасновницею Starfish Neuroscience, компанії, що спеціалізується на нейронних інтерфейсах. У попередніх частинах цього інтерв’ю Ньюелл поділився своїм ставленням до венчурних стартапів та методу «спочатку презентація, потім реалізація». Також він розповів про власний розпорядок дня.

Джерело: PC Gamer

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