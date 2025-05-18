OpenAI випустила Codex — спеціалізований ШІ для програмування

Codex / OpenAI, YouTube

OpenAI оголосила про запуск дослідницької попередньої версії Codex, агента штучного інтелекту для програмування. Інструмент базується на моделі OpenAI o3.

Codex дозволяє розробникам делегувати рутинні та відносно прості завдання програмування агенту штучного інтелекту, який генеруватиме готовий до роботи код та демонструватиме його роботу. До його інтерфейсу можна отримати доступ з бічної панелі вебзастосунка ChatGPT. Користувачі вводять запит, а потім натискають або «код», щоб розпочати створення коду, або «запитати», щоб отримати відповіді на запитання та поради.

Щоразу, коли Codex дотримує завдання, воно виконується в окремому попередньо завантаженому контейнері з кодовою базою користувача, який точно відтворює його середовище розробки. Щоб зробити Codex ефективнішим, розробники можуть включити до репозиторію файл AGENTS.md зі спеціальними інструкціями — щось як README.md, але для агентів ШІ.

Codex побудований на codex-1, вдосконаленій варіації моделі міркувань o3 від OpenAI, навчаній на широкому спектрі завдань кодування. Інструмент підтримує аналіз та генерацію коду, а також ітерацію тестів у процесі.

Офіційне оголошення OpenAI про Codex містить багато заперечень поширених аргументів проти агентів кодування на основі штучного інтелекту. Зокрема, ґрунтуючись на досвіді роботи з більш ранніми моделями, багато розробників зазначають, що інструменти кодування LLM, особливо для вайб-кодингу, створюють скрипти, які не відповідають стандартам, є непрозорими або важкими для налагодження, чи небезпечними.

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Точне налаштування codex-1 має частково розв’язати ці проблеми. Codex здатний демонструвати хід власних «міркувань» та попередні результати на кожному з етапів роботи (які можуть тривати від однієї до 30 хвилин). OpenAI зазначає, що користувачам все ще важливо вручну переглядати та перевіряти весь код, згенерований агентами, перед інтеграцією та виконанням.

Codex доступний у дослідницькому режимі, але зараз він розгортається для всіх користувачів ChatGPT Pro, Enterprise та Team. Підтримка планів Plus та Edu з’явиться пізніше. Користувачі матимуть доступ без додаткової плати протягом «наступних тижнів», щоб вони могли дослідити можливості інструменту. Втім, OpenAI заявляє, що пізніше запровадить обмеження швидкості та нову схему ціноутворення.

Джерела: OpenAI, Ars Technica