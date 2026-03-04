banner
Mac для "бідних": Apple представила MacBook Neo за $599

Вадим Карпусь

Apple MacBook Neo

Apple представила найдешевший ноутбук у своїй історії — MacBook Neo за $599. Ця модель давно фігурувала в чутках як доступний Mac, і тепер вона офіційно представлена. При цьому реліз виглядає контрастно: раніше Apple підняла базові ціни на MacBook Air M5 та MacBook Pro M5 з чипами M5 Pro і M5 Max.


Характеристики Apple MacBook Neo

Новий ноутбук Apple MacBook Neo отримав 13-дюймовий Retina дисплей на базі LCD-панелі з роздільною здатністю 2408×1506 пікселів і яскравістю 500 ніт. Водночас дисплей не підтримує True Tone (налаштування колірної температури залежно від середовища) — це перший екран Apple за останні роки без цієї функції. Також відсутня підтримка розширеного колірного охоплення P3, що зустрічається майже в усіх інших дисплеях Apple.

Ноутбук працює на чипі A18 Pro, який використовують у серії iPhone 16 Pro. Процесор містить 6-ядерний CPU, 5-ядерний GPU та 16-ядерний Neural Engine. За “сухими” цифрами це значно скромніше за актуальні M-чипи, однак для базових завдань — робота з документами, браузером, відеозв’язком — потужності має вистачити. Базова конфігурація MacBook Neo пропонує сховище місткістю 256 ГБ (як iPhone 17e за $599) та не має Touch ID. За додаткові $100 покупець отримує накопичувач місткістю 512 ГБ і сканер відбитка пальця в клавіатурі. Усі версії мають лише 8 ГБ оперативної пам’яті.


Apple не зекономила на корпусі: тут використовуєтьсяалюмінієва конструкція без пластику. Ноутбук отримав вебкамеру 1080p, два порти USB-C і роз’єм для навушників. MagSafe немає — для заряджання доведеться зайняти один з двох USB-C. Бокові динаміки підтримують Dolby Atmos.

Ціна

Новий Apple MacBook Neo вже доступний для попереднього замовлення. Базова версія з SSD місткістю 256 ГБ коштує $599, а конфігурація зі сховищем на 512 ГБ — $699. Перші поставки стартують 11 березня.

Новинка доступна у чотирьох кольорах: Silver, Indigo, Blush і Citrus. Клавіатура підібрана під колір корпусу. З урахуванням характеристик та ціни, MacBook Neo виглядає як спроба залучити користувачів Windows у сегменті $500–$1000.

Цього тижня Apple також представила iPhone 17e, iPad Air M4, оновлений MacBook Air із чипом M5 і MacBook Pro з M5 Pro та M5 Max.

Apple представила M5 Pro і M5 Max для MacBook Pro: 18 ядер CPU, до 40 ядер GPU та +30% продуктивності

Джерело: Apple, Engadget

