Apple готує iPhone 20 без вирізів і кнопок / Geeky Gadgets

Apple готує особливий смартфон до 20-річчя лінійки iPhone. Судячи з нових витоків, iPhone 20 може продемонструвати один із найрадикальніших редизайнів в історії серії.





За останніми даними, компанія працює над ультратонкою рамкою дисплея товщиною лише 1,1 мм із заокругленим профілем. Така форма має поєднуватися з так званим дисплеєм, який загинається з усіх чотирьох боків і плавно переходить у корпус.

Ідея полягає в тому, щоб зробити смартфон, який виглядає як єдиний шматок скла без видимих меж. Очікується, що дисплей матиме ефект водоспаду, а сам пристрій не отримає ані вирізів, ані фізичних елементів на фронтальній панелі.

Щоб реалізувати такий дизайн, Apple доведеться перенести фронтальну камеру та систему Face ID під екран. Саме тут виникають труднощі. Раніше повідомлялося, що компанія стикається з технічними обмеженнями при інтеграції сенсорів під дисплей, і повністю “чистий” екран поки що залишається складним завданням.





Apparently the anniversary iPhone might feature a 1.1mm frame with a rounded design to match the quad curve design, this makes the entire phone seamlessly aligned. pic.twitter.com/CoiV6ADDwn — Schrödinger (@phonefuturist) March 30, 2026

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Попри це, до запуску ще є час — приблизно півтора року. Отже, Apple має достатній ресурс і можливості, щоб довести концепцію до фінального вигляду та вирішити проблеми з сенсорами.

Також варто зазначити, що компанія, за чутками, пропустить назву iPhone 19 і одразу перейде до iPhone 20, підкреслюючи символічність ювілейної моделі.

Джерело: wccftech