Новини Пристрої 31.03.2026 comment views icon

Apple iPhone 20 стане "суцільним склом": витік розкрив дизайн

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Apple готує iPhone 20 без вирізів і кнопок

Apple готує особливий смартфон до 20-річчя лінійки iPhone. Судячи з нових витоків, iPhone 20 може продемонструвати один із найрадикальніших редизайнів в історії серії.


За останніми даними, компанія працює над ультратонкою рамкою дисплея товщиною лише 1,1 мм із заокругленим профілем. Така форма має поєднуватися з так званим дисплеєм, який загинається з усіх чотирьох боків і плавно переходить у корпус.

Ідея полягає в тому, щоб зробити смартфон, який виглядає як єдиний шматок скла без видимих меж. Очікується, що дисплей матиме ефект водоспаду, а сам пристрій не отримає ані вирізів, ані фізичних елементів на фронтальній панелі.

Щоб реалізувати такий дизайн, Apple доведеться перенести фронтальну камеру та систему Face ID під екран. Саме тут виникають труднощі. Раніше повідомлялося, що компанія стикається з технічними обмеженнями при інтеграції сенсорів під дисплей, і повністю “чистий” екран поки що залишається складним завданням.


Попри це, до запуску ще є час — приблизно півтора року. Отже, Apple має достатній ресурс і можливості, щоб довести концепцію до фінального вигляду та вирішити проблеми з сенсорами.

Також варто зазначити, що компанія, за чутками, пропустить назву iPhone 19 і одразу перейде до iPhone 20, підкреслюючи символічність ювілейної моделі.

Джерело: wccftech

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати