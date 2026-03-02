banner
Новий Apple iPad Air від $599 отримав чип M4, 12 ГБ ОЗП і Wi-Fi 7

Apple iPad Air

На додачу до “бюджетного” смартфона iPhone 17e компанія Apple анонсувала нову версію планшета iPad Air. Головне оновлення — перехід на процесор M4 замість M3, який використовувала торішня версія. За своєю суттю це те саме покоління Air, але з актуальнішою апаратною платформою.


Разом із чипом M4 планшет отримав фірмові мережеві рішення Apple: модулі N1 та C1X. Вони відповідають за Wi-Fi, Bluetooth, Thread і стільниковий зв’язок. Вперше для лінійки Air з’явилася підтримка стандарту Wi-Fi 7. Крім того, базовий обсяг оперативної пам’яті зріс до 12 ГБ замість 8 ГБ у попередника.

Інші характеристики залишилися без змін. iPad Air, як і моделі 2023 та 2024 років, доступний з 11- або 13-дюймовим LCD-дисплеєм із максимальною яскравістю 500 ніт і частотою оновлення 60 Гц. Обсяг сховища стартує зі 128 ГБ і сягає 1 ТБ — конфігурації ті самі, що й торік. Подвоєння сховища в базовій версії, як в iPhone 17e, не відбулося. Apple також зберегла подвійну стереосистему та фронтальну й основну камери без змін.

Новий iPad Air працює на iPadOS 26, яка вийшла минулої осені і вже отримала кілька оновлень. Це найбільше оновлення операційної системи для iPad за останні роки: платформа принесла значно потужнішу багатозадачність, розширені можливості керування вікнами та покращену роботу фонових процесів. Найкраще ці зміни відчуваються на 13-дюймовому дисплеї, де простір екрана дозволяє ефективніше працювати з кількома застосунками одночасно. Водночас візуальний редизайн Liquid Glass викликав неоднозначну реакцію.


Попередні замовлення на iPad Air з M4 відкриються з 4 березня, а повноцінні продажі стартують 11 березня. Ціна залишається на попередньому рівні: від $599 за 11-дюймову версію та від $799 за модель із 13-дюймовим дисплеєм.

Apple випустила публічні бети iOS, iPadOS та macOS 26.4: всі нові функції

Джерело: Engadget

