Новини Пристрої 02.03.2026 comment views icon

Apple iPhone 17e за $599 отримав чип A19, удвічі більше пам'яті і MagSafe з Qi2

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Apple iPhone 17E

Apple офіційно представила iPhone 17e — нове покоління свого найдоступнішого смартфона. Анонс став частиною серії презентацій, які компанія розпочала цього тижня.


Як і попередній iPhone 16e, новинка оснащена 6,1-дюймовим дисплеєм Super Retina. Водночас Apple встановила нове захисне скло Ceramic Shield 2 з підвищеною стійкістю до подряпин і зменшеними відблисками. Ключова зміна полягає в доступному обсязі вбудованого сховища. Якщо торік базова версія 16e 128 ГБ пам’яті, то тепер за ті ж гроші користувач отримує 256 ГБ. Фактично обсяг подвоївся без підвищення стартової ціни.

iPhone 17e працює на новому процесорі A19. Смартфон також отримав підтримку MagSafe та стандарту Qi2 із бездротовою зарядкою потужністю до 15 Вт. Це забезпечить сумісність із сучасними магнітними аксесуарами та швидшу бездротову підзарядку без додаткових адаптерів.


Окремої уваги заслуговує модем C1X — наступне покоління фірмового рішення Apple. Компанія заявляє, що він удвічі швидший за попередника. Хоча детальні технічні показники не розкриваються, акцент зроблено саме на зростанні швидкості з’єднання.

Камера отримала 48-мегапіксельний сенсор з технологією Fusion, що забезпечує двократний телефото зум “оптичної якості”. Також смартфон підтримує розширений портретний режим Apple: система автоматично розпізнає людей, собак і котів, зберігає дані про глибину сцени та дозволяє додати розмиття фону вже після зйомки.

Ціна Apple iPhone 17e стартує з $599 за версію з 256 ГБ пам’яті. Покупцям доступні три кольори: чорний, білий і рожевий.

Паралельно з апаратними оновленнями Apple працює над більш персоналізованою версією Siri на базі ШІ Google Gemini. Очікується, що асистент краще розумітиме персональний контекст користувача та зможе виконувати дії безпосередньо на екрані. Раніше генеральний директор Tim Cook заявляв, що ці функції з’являться навесні, однак за новими даними, реліз можуть відкласти.

В iPhone Air фіксують збої модема Apple C1X


Джерело: The Verge

