MacBook Air M1 українського солдата прийняв уламок снаряду, але досі працює

MacBook Air M1 отримав ушкодження від уламка артилерійського снаряду під час бойових дій в Україні і "вижив"

Український військовий продемонстрував свій MacBook Air 2020 року з чипом M1, який отримав ушкодження від уламка артилерійського снаряду під час бойових дій. Попри це пристрій залишився робочим. Користувач соцмережі X під ніком @lanevychs запитав у спільноти про балістичний захист ноутбука, адже його апарат витримав влучання уламка й, схоже, “вижив”.

Попри серйозні пошкодження, ноутбук продовжив працювати. Система функціонує стабільно, але екран відображає зображення лише в окремих ділянках, оскільки уламок пробив матрицю. Водночас корпус, клавіатура та основа пристрою не дали уламку пройти наскрізь. Єдиною “жертвою” з боку клавіатури стала клавіша K.

Точне місце перебування військового не розкривають, але з великою ймовірністю він перебуває поблизу зони бойових дій. Судячи з відповідей у коментарях, це не перше ушкодження ноутбука: користувач зазначив, що “нещодавно замінив матрицю на цьому ноутбуці після удару FPV-дрона”.

MacBook Air зразка 2020 року вважають одним із найтонших ноутбуків Apple свого покоління. Його клиноподібний дизайн забезпечує товщину лише 4 мм біля країв і 16 мм у найтовстішій частині. Але, як показала ситуація, навіть такої незначної товщини металу виявилося достатньо, щоб зупинити уламок снаряда.

Apple використовує алюмінієвий сплав для цілісного корпусу ноутбуків MacBook через поєднання міцності, довговічності та малої ваги. Крім того, корпус виконує роль радіатора, що особливо важливо для безвентиляторних моделей MacBook Air. Хоча компанія з Купертіно обирала цей матеріал передусім за стійкість до подряпин і вм’ятин, на практиці він виявився здатним зупинити й уламок.

Втім, радість від “живучості” пристрою затьмарює вартість ремонту. У коментарях власник зазначив, що “ремонт коштуватиме, як новий ноут”. Хоча йому вже запропонували обміняти цей пошкоджений пристрій на новий або виставити його на продаж на аукціоні, де його ціна значно перевищить вартість нового.

Пошкоджений у бою MacBook Air наочно демонструє рівень інженерії Apple: навіть уламкове ураження не змогло повністю вивести пристрій з ладу. Водночас автор історії й очевидці наголошують, що використовувати ноутбук як засіб захисту не варто — він навряд чи витримає пряме влучання від стрілецької зброї. Хоча нещодавно Apple MacBook врятував китайського туриста від кулі.

